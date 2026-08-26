Congo-Kinshasa: Pour une fonction d'audit interne efficace au pays, L'IIA Congo lance la 9e Conférence Nationale de l'Audit Interne ce jeudi 27 août 2026 !

Le programme est confirmé: la neuvième Conférence nationale de l'Audit Interne débute ce jeudi 27 août 2026 à Kinshasa. Prévue pour une durée de deux jours, soit du jeudi 27 au vendredi 28 août 2026, cette activité qu'organise l'Institut des Auditeurs Internes de la République démocratique du Congo (IIA Congo), sous la férule de son président, Alain-Serge Lubelo, s'aligne sur une dynamique stratégique fondée sur l'innovation, le renforcement de la transparence et la performance au sein des institutions publiques et des organisations privées à l'ère des défis marqués entre autres par l'évolution rapide des risques et l'avènement de la digitalisation.

Les travaux de cette neuvième Conférence nationale vont se tenir, dans une atmosphère de sérénité profonde, de dialogue et de partage, à Béatrice Hôtel, dans la commune de la Gombe, sous le thème: « Une fonction d'Audit Interne efficace pour faire la différence dans les secteurs public et privé en RD Congo ».

La particularité de cette édition repose surtout sur le profil des intervenants, qui proviendront de plusieurs pays dont l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Malawi, le Togo, le Sénégal, le Gabon et le Cameroun.

Agenda aux enjeux multiples

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Selon le programme officiel, la première journée de la Conférence nationale de l'audit interne sera marquée par le mot de bienvenue du président de l'IIA Congo, Alain-Serge Lubelo, peu avant l'ouverture officielle des assises, qui sera assurée par l'Inspecteur Général des Finances Chef de service, Christophe Bitasimwa. Cette même journée comprendra plusieurs activités cruciales avec des conférences de haut niveau qui seront animées notamment par la Directrice Générale de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI), Rachel Pungu, le Délégué de l'Institut des Auditeurs Internes de Tunisie et l'Administrateur Secrétaire Général de l'ANEP. Les Délégués de l'IIA Cameroun et de l'IIA Togo sont également retenus parmi les intervenants du premier acte de l'événement.

Pour la journée de vendredi, les échanges comprendront plusieurs séquences d'interventions avec des panels attrayants. Classé parmi les intervenants, M. Norbert Kitengie, membre du Comité directeur de l'IIA Congo, abordera une thématique fondamentale intitulée : « État des lieux de l'application des Normes Internationales d'Audit Interne en RD Congo ». Son exposé sera suivi de l'intervention d'un représentant de la Banque Centrale du Congo. Celui-ci parlera de la « Réglementation du contrôle interne dans les établissements de crédit : un outil pour faire la différence ». Un autre panéliste de taille, Junior Mata, Directeur Général de la CNSSAP, abordera dans son exposé la « Certification ISO 9001 pour faire la différence dans les organisations du secteur public ». Les délégués de l'IIA Sénégal, de l'IIA Gabon et de l'IIA Bénin sont également annoncés à l'affiche de la journée de clôture. Leurs interventions précéderont la prise de parole de M. Émile Kakese, président du Comité des Sages de l'IIA Congo, qui assurera le rappel des grandes lignes des travaux et la lecture des résolutions de la neuvième Conférence nationale de l'Audit Interne.

À travers cette grande manifestation, l'IIA Congo entend susciter un échange nourri autour de la nécessité d'une application rigoureuse des nouvelles normes internationales d'audit interne, publiées le 9 janvier 2024 et mises en application le 9 janvier 2025, ainsi que de l'importance de l'analyse des données et de l'utilisation des outils numériques modernes dans l'audit.

L'organisation dirigée par Alain-Serge Lubelo envisage surtout de renforcer les capacités des auditeurs internes en techniques d'assurance et d'anticiper les réalités futures de l'audit interne en République démocratique du Congo et dans le monde. Les travaux de la neuvième Conférence nationale de l'Audit Interne s'articuleront autour d'un cocktail d'interventions comprenant trois panels de haut niveau, des sessions de réseautage, des visites de stands, des échanges interactifs et plus d'une dizaine de présentations thématiques animées par des experts nationaux et internationaux. Les principales thématiques prévues porteront entre autres sur : l'application des normes internationales ; l'audit interne à l'ère de l'intelligence artificielle ; la collaboration entre l'audit interne et externe ; l'accompagnement des praticiens dans l'obtention des certifications professionnelles ; et l'utilisation des outils assistés dans la réalisation de l'audit interne.

Pour les personnes intéressées, les frais d'inscription sont fixés à 350$ pour les membres de l'IIA Congo, 450$ pour les non-membres et 150$ pour les étudiants...

Elles sont priées d'entrer en contact avec les organisateurs pour de plus amples informations au numéro suivant : +243 815900472.

Créé en 1989, l'Institut des Auditeurs Internes de la République Démocratique du Congo (IIA Congo) est l'affilié officiel de l'IIA Global en RDC. Il regroupe aujourd'hui plus de 500 membres issus des secteurs public et privé, couvrant l'ensemble des activités socio-économiques du pays.

Sa vocation consiste à assurer :

- la promotion et la vulgarisation des Normes Internationales d'Audit Interne;

- la formation, la certification et la mise à niveau des praticiens et étudiants;

- L'accompagnement des organisations dans la mise en oeuvre de dispositifs d'audit interne performants ;

- La représentation de la RDC auprès de l'AFIIA et de l'IIA Global ;

- La coopération internationale, matérialisée par plusieurs protocoles d'accord signés avec des instituts africains et internationaux.

La Pros.