Congo-Kinshasa: Paie des Agents et Fonctionnaires de l'Etat au pays, Août 2026 - Le Comité de Suivi de la Paie rassure pour une paie ponctuelle et transparente !

Conformément aux instructions des autorités de supervision, les enveloppes pour la paie d'août 2026 des agents et fonctionnaires de l'État est déjà mise progressivement à la disposition des banques et des opérateurs de paie. L'annonce émane du Comité de suivi de la paie (CSP).

Réuni en plénière ce lundi 24 août 2026 sous la direction de son président intérimaire, Yannick Isasi, le CSP a insisté auprès des opérateurs de paie sur la nécessité d'accélérer le versement des salaires. L'objectif est de permettre aux bénéficiaires, particulièrement les enseignants de disposer de leurs salaires avant la rentrée scolaire.

Quant au retard de paiement sur quelques territoires à accès difficile, les dispositions pratiques ont été communiquées aux opérateurs concernés afin d'endiguer urgemment cette situation.

Pour s'assurer que les promesses se traduisent en actes sur le terrain, le Comité de suivi ne compte pas relâcher sa vigilance. Un dispositif de surveillance renforcée a été immédiatement activé, lequel permettra une communication en temps réel avec les opérateurs afin de détecter et résoudre diligemment le moindre blocage technique ou administratif.

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À travers ces mesures, le CSP réaffirme la détermination du gouvernement à garantir une gestion rigoureuse et transparente de la paie des agents et fonctionnaires de l'Etat.