Congo-Kinshasa: FrancoTech 2026 - La Délégation Générale à la Francophonie mobilise les talents du numérique et de l'innovation

Dans sa quête résolue de positionner la jeunesse et l'écosystème entrepreneurial de la RDC au coeur des grands rendez-vous mondiaux du numérique, la chancellerie congolaise de la Francophonie passe à l'offensive.

À travers un communiqué de presse officiel rendu public ce 19 août 2026 à Kinshasa, le Délégué Général à la Francophonie et Correspondant National de l'OIF, M. Mabiala Ma-Umba, lance un appel vibrant aux innovateurs, startups, incubateurs et chercheurs du pays à prendre part à la 2e édition de FrancoTech, le prestigieux Salon francophone de l'innovation prévu du 14 au 16 novembre 2026 à Phnom Penh (Cambodge), en marge du XXe Sommet de la Francophonie. Axé sur le thème novateur « Unis par la Francophonie, portés par le Numérique », ce grand rendez-vous offre une triple opportunité capitale : concours d'innovation dotés de prix, programmes de bourses avec prise en charge intégrale pour les jeunes technopreneurs et espaces de réseautage international. Le Ministère des Affaires Étrangères exhorte ainsi les pépites congolaises à souscrire massivement dans les délais impartis afin de faire rayonner le drapeau de la République au sommet du savoir-faire francophone.

Kinshasa, le 19 août 2026

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La Délégation Générale à la Francophonie invite les acteurs congolais de l'innovation à participer à FrancoTech 2026, dans le cadre du prochain Sommet de la Francophonie.

La Délégation Générale à la Francophonie (DGF) informe les acteurs congolais de l'innovation de la tenue de la 2e édition de FrancoTech, le Salon francophone de l'innovation, de l'entrepreneuriat et des technologies, du 14 au 16 novembre 2026 à Phnom Penh, au Cambodge, en marge du XXe Sommet de la Francophonie. Cette édition, placée sous le thème « Unis par la Francophonie, portés par le Numérique », offre plusieurs opportunités aux entrepreneurs, startups, entreprises, incubateurs, universités et innovateurs congolais.

Trois opportunités majeures sont à retenir :

Participation à FrancoTech 2026 : inscription ouverte au cours du mois de septembre 2026 : https://francotech.gov.kh

Concours d'Innovation FrancoTech 2026 : candidature jusqu'au 1er septembre 2026, dans les catégories Meilleure Innovation Numérique et Meilleures Technopreneuses Féminines : https://competition.francotech.gov.kh

Délégation des jeunes entrepreneurs francophones : candidature jusqu'au 6 septembre 2026, avec une opportunité d'accompagnement et de prise en charge pour les jeunes sélectionnés dans le cadre de l'initiative portée par le Québec et la France : https://www.ofqj.org/francotech-sommet-de-la-francophonie-2026-appel-francophones/

La DGF encourage vivement les entrepreneurs, startups, entreprises, incubateurs, universités et innovateurs congolais à saisir rapidement ces opportunités de visibilité internationale, de réseautage, de partenariats et d'accès aux écosystèmes francophones de l'innovation.

Les intéressés sont invités à consulter les plateformes officielles de FrancoTech et de la Francophonie afin de s'informer sur les modalités de participation et de soumettre leur inscription ou candidature dans les délais indiqués.

La Délégation Générale à la Francophonie est une structure permanente du ministère des Affaires Étrangères, Coopération Internationale, Francophonie et Diaspora Congolaise qui sert d'interface entre la République Démocratique du Congo (RDC) et les institutions de la Francophonie.