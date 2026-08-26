Algérie: Mouloudji visite des établissements de prise en charge sociale relevant du secteur de la solidarité nationale

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, a visité, mardi, nombre d'établissements pour enfants assistés et foyers pour personnes âgées à Alger, à l'occasion de la célébration du Mawlid Ennabaoui, indique un communiqué du ministère.

La visite a concerné les foyers pour personnes âgées de Dely Brahim et de Bab Ezzouar et les établissements pour enfants assistés de Draria et d'El Biar, précise le communiqué.

Mme Mouloudji a ainsi tenu à partager avec les résidents des foyers pour personnes âgées les festivités de célébration du Mawlid Ennabaoui "au regard de la place qu'occupe cette catégorie dans le tissu familial et social et de son rôle dans la préservation de la mémoire et la transmission de l'héritage culturel entre les générations", ajoute la même source.

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Au niveau des établissements de prise en charge sociale de Draria et d'El Biar, la ministre a participé, aux côtés des enfants, aux activités organisées à cette occasion, rappelant, dans ce cadre, que la Sira du Prophète (QSSSL) "véhicule un ensemble intégré de valeurs humaines et morales, contribuant à ancrer une culture du respect et de la coexistence chez les jeunes générations et à cultiver chez eux l'esprit de solidarité et de fraternité, leur permettant ainsi de construire des relations harmonieuses avec leur environnement".

S'inspirer de la Sira du Prophète (QSSSL) contribue à "construire une personnalité équilibrée, imprégnée des valeurs authentiques de la société algérienne et attachée à son identité religieuse et culturelle", a-t-elle ajouté.

Au cours des différentes étapes de cette visite, la ministre s'est enquise des conditions d'hébergement et du niveau de prise en charge au sein de ces établissements, soulignant "la nécessité de poursuivre l'amélioration de la qualité des services, en tenant compte des dimensions humaine et sociale, de manière à répondre aux besoins des résidents", conclut le communiqué.