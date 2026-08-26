Togo: Echéance le 1er septembre

26 Août 2026
Togonews (Lomé)

À l'approche de l'échéance fixée par les autorités pour libérer le domaine public sur le littoral, certains occupants prennent les devants.

Propriétaire du bar « Prince Lorenzo », l'ex-champion du monde des super-légers GBC (Global Boxing Council) Kuegah Kouami Folly a commencé à démonter lui-même son bar de plage, située en face à l'ex-Hôtel Palm Beach à Lomé.

Prince Lorenzo préfère anticiper plutôt que subir. Des dizaines de commerces sont situés en bord de mer en toute illégalité depuis des années.

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