Togo: De Mobutu à Houphouët-Boigny

26 Août 2026
Togonews (Lomé)

L'avenue Mobutu Sese Seko, qui relie le Boulevard Félix Houphouët-Boigny au Boulevard du Mono, à hauteur de l'hôtel Sarakawa, devrait être réhabilité prochainement.

Les dernières fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale n'ont fait qu'aggraver l'état de la route.

Cet axe important devrait faire l'objet d'un appel d'offres.

La politique de rénovation urbaine bat son plein. Les chantiers sont partout. Les pouvoirs publics font de leur mieux pour accélérer les travaux et faciliter la vie des automobilistes.

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