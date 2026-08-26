Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Les Léopards fixés sur leurs deux premiers rendez-vous face à la Guinée équatoriale et au Zimbabwe

Les Léopards de la RDC connaissent désormais les dates, horaires et lieux de leurs deux premiers matches des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027. La Confédération africaine de football (CAF) a également désigné les arbitres pour ces deux rencontres.

La Guinée équatoriale pour débuter

Pour leur première sortie, les Léopards recevront le Nzalang Nacional de la Guinée équatoriale le 24 septembre 2026 à 17 heures, soit 16 heures GMT.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La rencontre se jouera en RDC, à Kinshasa ou à Lubumbashi. Le lieu définitif reste à confirmer, dans l'attente notamment de l'homologation du stade des Martyrs de Kinshasa par la CAF.

Un trio arbitral nigérian a été désigné pour cette rencontre. Joseph Odey Ogabor officiera comme arbitre central.

Déplacement à Harare quatre jours plus tard

Quatre jours après cette première confrontation, les Léopards se déplaceront à Harare pour affronter les Warriors du Zimbabwe, le 28 septembre.

Le coup d'envoi est prévu à 18 heures au National Sports Stadium de Harare. Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral égyptien, avec Amin Mohamed Amin Mohamed Omar comme arbitre central.

Les deux matches marqueront ainsi l'entrée en lice de la RDC dans la course à la qualification pour la CAN 2027.