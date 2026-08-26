Congo-Kinshasa: Les enseignants d'Inongo menacent de boycotter la rentrée pour deux mois d'arriérés de salaires

26 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les enseignants de la province éducationnelle Maï-Ndombe 1 sont descendus dans les rues d'Inongo, mardi 25 août, pour réclamer le paiement de deux mois d'arriérés de salaires à quelques jours de la rentrée scolaire 2026-2027. Ils réclament notamment le paiement de leurs salaires de décembre 2025 et janvier 2026.

La manifestation a été organisée à l'appel de l'Intersyndicale des enseignants. Les manifestants dénoncent leurs conditions de vie et demandent l'intervention des autorités nationales pour permettre la régularisation de leur situation salariale.

Une menace de grève dès la rentrée

Faute de réponse satisfaisante, les syndicats menacent de lancer une grève sèche dès la rentrée scolaire 2026-2027.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Face à cette situation, l'Intersyndicale décide une grève sèche dès la rentrée scolaire 2026-2027 en cas de non-satisfaction de la présente revendication », a déclaré Gédéon Mfuba Bompagne, président de l'Intersyndicale des enseignants de Maï-Ndombe 1.

Les enseignants réclament le paiement intégral des deux mois de salaires dus et une amélioration de leurs conditions de travail. Ils affirment vouloir maintenir leur mobilisation jusqu'à la satisfaction de leurs revendications.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.