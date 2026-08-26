Congo-Kinshasa: Le nouveau pont Kaluebo ouvert à la circulation avant son inauguration officielle au Kasaï

Le nouveau pont construit sur la rivière Kaluebo, sur la route nationale numéro 1 (RN1), est désormais ouvert à la circulation. Le gouverneur du Kasaï, Crispin Mukendi, a autorisé sa mise en service anticipée dimanche 23 août 2026, alors que l'ouvrage attend encore son inauguration officielle.

Selon l'autorité provinciale, cette décision anticipée intervient alors que l'ouvrage, entièrement achevé, attend son inauguration officielle.

L'ancien pont devenu dangereux

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L'ancienne infrastructure ne présente plus, selon les autorités provinciales, les conditions nécessaires à une circulation sécurisée. Plusieurs accidents y ont été enregistrés, avec des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels.

Le 8 août dernier, un camion reliant Tshikapa à Kananga a notamment basculé dans la rivière Kaluebo avec des passagers et des marchandises à bord. L'accident avait fait un mort et plusieurs blessés.

Lors d'une visite d'inspection, le gouverneur Crispin Mukendi a justifié l'ouverture anticipée du nouvel ouvrage :

« L'ancien pont est déjà presque englouti. Il ne peut plus être utilisé aujourd'hui. »

Appel à la protection de l'infrastructure

Tout en saluant le soulagement apporté aux usagers et aux transporteurs reliant Tshikapa et Kananga, l'autorité provinciale a lancé un appel à la responsabilité.

Le gouverneur invite les conducteurs et les compagnies de transport au respect strict du tonnage autorisé afin de garantir la durabilité et d'éviter toute détérioration prématurée de ce nouvel ouvrage.