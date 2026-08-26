Congo-Kinshasa: Les vendeurs du marché Sakombi démontent leurs kiosques avant la démolition annoncée

À l'approche d'une opération de démolition annoncée au marché Sakombi, dans la commune de Ngaliema à Kinshasa, plusieurs commerçants démontent eux-mêmes leurs installations le long de l'avenue Mbeseke. Des reporters de Radio Okapi qui se sont rendus dans ce lieu de négoce mardi 25 août, ont constaté que ces vendeurs cherchent notamment à récupérer leurs marchandises et une partie de leurs biens avant l'intervention des autorités.

L'annonce a été faite dimanche 23 août 2026 par la brigade d'assainissement du Service national, qui prévoit la démolition des constructions considérées comme illégales dès cette semaine.

Depuis quelques mois, cette brigade a déjà démoli plusieurs infrastructures qu'elle considère comme construites de manière anarchique dans plusieurs communes de la capitale congolaise.

Cette perspective suscite des inquiétudes parmi les petits commerçants, à quelques jours de la rentrée scolaire, prévue le 2 septembre en RDC. Certains disent craindre de perdre leur principal moyen de subsistance au moment où ils doivent également préparer la rentrée de leurs enfants.

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« La rentrée scolaire n'est pas loin. Pour le moment, je n'ai encore rien fait. Je me bats encore pour avoir quelque chose et organiser la rentrée pour mes enfants », témoigne une commerçante sous couvert d'anonymat.

Face à l'annonce de la démolition, plusieurs occupants ont pris les devants en démontant leurs kiosques et en mettant leurs marchandises à l'abri.

Des habitants favorables à l'assainissement

Malgré ces inquiétudes, certains occupants et acteurs du quartier reconnaissent la nécessité d'améliorer la salubrité du marché.

Lokete Anderson, changeur de monnaie au marché Sakombi, explique avoir démonté son installation après avoir été averti de l'opération : « Il y a trop de saletés ici et des odeurs nauséabondes. »

Le président des motards de Sakombi, Éléphant Nzevu, se dit également favorable à l'intervention des autorités. Il estime que la remise en ordre du marché est nécessaire pour améliorer le cadre de vie.

Au-delà de la démolition annoncée, commerçants et habitants souhaitent que les efforts d'assainissement se poursuivent dans la durée afin d'éviter une nouvelle dégradation du marché et de ses environs.