Angola: Le Président de la République quitte Luanda pour Kinshasa

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a quitté Luanda ce mercredi pour Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), où il assistera à la signature d'un contrat relatif au développement du corridor de Lobito.

Au cours de cette visite de quelques heures, une rencontre bilatérale est prévue entre João Lourenço et son homologue congolais, Félix Tshisekedi, afin d'aborder des questions d'intérêt commun.

Ce déplacement du Chef de l'État angolais s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour renforcer la coopération régionale et le développement du Corridor de Lobito, axe stratégique reliant l'Angola, la RDC et la Zambie.

La signature du contrat fait suite à une réunion tenue à Lobito, dans la province de Benguela, qui a rassemblé les Présidents angolais João Lourenço, congolais Félix Tshisekedi et zambien Hakainde Hichilema, dans le cadre d'initiatives visant à développer et à renforcer le corridor.

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La visite de travail s'est conclue en début d'après-midi par le retour du président João Lourenço à Luanda.

Corridor de Lobito

Long de 1 344 kilomètres, le Corridor de Lobito relie la côte atlantique de Lobito à la ville frontalière de Luau, à Moxico-Leste, en traversant les provinces de Benguela, Huambo, Bié, Moxico et Moxico-Leste.

Ce projet figure parmi les principales priorités de l'Exécutif en matière de diversification économique et de renforcement de l'intégration régionale, et aura un impact sur les secteurs de l'agriculture, du commerce et de la circulation des marchandises.

Cet itinéraire offre également à la RDC et à la Zambie une alternative pour accéder aux marchés internationaux, en facilitant l'acheminement des ressources minérales et autres produits via le Port de Lobito.

Dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), le Corridor de Lobito joue un rôle tout aussi important dans la promotion du commerce intra-africain, la transformation locale des ressources et la création de valeur pour les économies de la région.