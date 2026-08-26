Angola: Le pays participe à la réunion de la SADC sur la révision des qualifications

26 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par SJ/DP/SB

Luanda — Une délégation de l'Institut national des qualifications (INQ) participe depuis mardi à Lusaka (Zambie) à la 3e réunion du groupe de travail technique chargé de la révision du Cadre de qualifications de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADCQF).

Cette rencontre de trois jours vise à approfondir la compréhension des instruments, outils et processus techniques nécessaires à la mise en oeuvre des actions d'accréditation et d'assurance qualité au niveau régional, selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP par l'ambassade d'Angola en Zambie.

Le groupe technique analysera les mises à jour des États membres concernant les politiques et pratiques relatives au SADCQF, ainsi que les évolutions constatées depuis février 2026 dans les domaines des cadres nationaux de qualifications, de l'apprentissage tout au long de la vie, des micro-certifications et de la culture en intelligence artificielle.

La réunion porte également sur le renforcement de la formation des membres du groupe de travail en matière de qualité et sur l'élaboration de propositions pour de nouvelles orientations régionales pour la SADC.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'INQ, agence placée sous la tutelle du ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS), coordonne le Système national des qualifications, permettant la reconnaissance et la certification des compétences professionnelles dans le pays.

La délégation angolaise comprend le directeur général adjoint de l'INQ chargé de l'accréditation, de la certification et de la gestion des équivalences professionnelles, Isaías João, et le représentant régional de l'institut pour les provinces de Huíla, Namibe, Cunene et Benguela, Lourenço Zeferino Machado dos Santos.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.