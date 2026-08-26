Angola: Le pays participe à la réunion de la SADC sur la révision des qualifications

Luanda — Une délégation de l'Institut national des qualifications (INQ) participe depuis mardi à Lusaka (Zambie) à la 3e réunion du groupe de travail technique chargé de la révision du Cadre de qualifications de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADCQF).

Cette rencontre de trois jours vise à approfondir la compréhension des instruments, outils et processus techniques nécessaires à la mise en oeuvre des actions d'accréditation et d'assurance qualité au niveau régional, selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP par l'ambassade d'Angola en Zambie.

Le groupe technique analysera les mises à jour des États membres concernant les politiques et pratiques relatives au SADCQF, ainsi que les évolutions constatées depuis février 2026 dans les domaines des cadres nationaux de qualifications, de l'apprentissage tout au long de la vie, des micro-certifications et de la culture en intelligence artificielle.

La réunion porte également sur le renforcement de la formation des membres du groupe de travail en matière de qualité et sur l'élaboration de propositions pour de nouvelles orientations régionales pour la SADC.

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L'INQ, agence placée sous la tutelle du ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS), coordonne le Système national des qualifications, permettant la reconnaissance et la certification des compétences professionnelles dans le pays.

La délégation angolaise comprend le directeur général adjoint de l'INQ chargé de l'accréditation, de la certification et de la gestion des équivalences professionnelles, Isaías João, et le représentant régional de l'institut pour les provinces de Huíla, Namibe, Cunene et Benguela, Lourenço Zeferino Machado dos Santos.