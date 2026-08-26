Sénégal: Mawloud - le ministre Alpha Thiam annonce le bitumage de l'axe Koussanar-Makacolibantang-Méréto-Koumpentoum

26 Août 2026
Le Soleil (Dakar)

Dans le cadre des célébrations du Mawloud, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Alpha Thiam, en compagnie des autorités administratives, locales et des chefs de services régionaux de Tambacounda a effectué une tournée à Makacolibantang, Koussanar et Tambacounda.

À cette occasion, il a annoncé une bonne nouvelle très attendue par les populations de la zone : le bitumage prochain du tronçon Koussanar-Makacolibantang-Méréto-Koumpentoum.

C'est dans la cité religieuse de Makacolibantang que le ministre a fait cette annonce. Selon lui, toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour la concrétisation de ce projet routier.

« Le gouvernement a pris toutes les mesures pour que, dans pas longtemps, la route qui quitte Koussanar passe par Makacolibantang et Méréto pour aller à Koumpentoum soit bitumée », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Longue de 32 kilomètres, la route reliant Koussanar à Makacolibantang a longtemps représenté un obstacle majeur pour la mobilité des habitants de la zone. Il fallait parfois plus de trois heures pour rallier Maka, en raison du mauvais état de la voie.

Pour le ministre Thiam, ce dossier a toujours figuré parmi les préoccupations majeures du chef de l'État et de son gouvernement. Il assure que, d'ici peu, ces difficultés « ne seront plus qu'un mauvais souvenir ».

Le ministre a tenu à souligner que les prières et les nombreuses plaidoiries des populations locales ont fini par trouver une réponse favorable. Il a par ailleurs remercié les autorités administratives pour leur implication dans la concrétisation de ce projet.

Le maire de la commune de Makacolibantang, Bilaly Ba, s'est réjoui de cette annonce et attend désormais sa mise en oeuvre avec impatience. Il a adressé ses remerciements au gouvernement, tout en insistant sur l'urgence de la réalisation de ce tronçon, particulièrement pénible pour les populations durant la saison des pluies.

Boubacar Agna CAMARA

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.