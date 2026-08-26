Sénégal: Mawloud - le ministre Alpha Thiam annonce le bitumage de l'axe Koussanar-Makacolibantang-Méréto-Koumpentoum

Dans le cadre des célébrations du Mawloud, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Alpha Thiam, en compagnie des autorités administratives, locales et des chefs de services régionaux de Tambacounda a effectué une tournée à Makacolibantang, Koussanar et Tambacounda.

À cette occasion, il a annoncé une bonne nouvelle très attendue par les populations de la zone : le bitumage prochain du tronçon Koussanar-Makacolibantang-Méréto-Koumpentoum.

C'est dans la cité religieuse de Makacolibantang que le ministre a fait cette annonce. Selon lui, toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour la concrétisation de ce projet routier.

« Le gouvernement a pris toutes les mesures pour que, dans pas longtemps, la route qui quitte Koussanar passe par Makacolibantang et Méréto pour aller à Koumpentoum soit bitumée », a-t-il déclaré.

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Longue de 32 kilomètres, la route reliant Koussanar à Makacolibantang a longtemps représenté un obstacle majeur pour la mobilité des habitants de la zone. Il fallait parfois plus de trois heures pour rallier Maka, en raison du mauvais état de la voie.

Pour le ministre Thiam, ce dossier a toujours figuré parmi les préoccupations majeures du chef de l'État et de son gouvernement. Il assure que, d'ici peu, ces difficultés « ne seront plus qu'un mauvais souvenir ».

Le ministre a tenu à souligner que les prières et les nombreuses plaidoiries des populations locales ont fini par trouver une réponse favorable. Il a par ailleurs remercié les autorités administratives pour leur implication dans la concrétisation de ce projet.

Le maire de la commune de Makacolibantang, Bilaly Ba, s'est réjoui de cette annonce et attend désormais sa mise en oeuvre avec impatience. Il a adressé ses remerciements au gouvernement, tout en insistant sur l'urgence de la réalisation de ce tronçon, particulièrement pénible pour les populations durant la saison des pluies.

Boubacar Agna CAMARA