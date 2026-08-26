Congo-Kinshasa: Ecrivain, musicien, communicateur et prêtre catholique - L'abbé Jean Marie Konde retrace son parcours dans le film 'La Spirale'

Le parcours ecclésial, artistique et médiatique de l'Abbé Jean-Marie Konde, prêtre catholique congolais allant de Kinshasa en République démocratique du Congo (RDC) à Bangui en République centrafricaine, a été décrypté dans un nouveau court-métrage intitulé « La Spirale », dont la grande projection est prévue au mois d'octobre sur les écrans.

« Cette oeuvre cinématographique majeure retrace le parcours dense et singulier de ce prêtre qui s'est imposé comme une figure incontournable du paysage médiatique et culturel. « La Spirale » est un film qui décrypte la trajectoire professionnelle d'un pasteur communicateur entre Kinshasa et Bangui », a indiqué Jean-Marie Konde, vicaire à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Bangui.

Selon le pasteur, ce court-métrage a été conçu et réalisé, à l'occasion de ses 50 ans de vie et de ses 5 ans de mission en République centrafricaine.

« La grande projection exclusive sur les écrans interviendra au mois d'octobre. (...) Le film a été diffusé en avant-première devant le public à Bangui, en avril dernier, dans le cadre de la célébration de mon anniversaire », a fait savoir le prêtre.

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Au-delà de la réalisation de cette oeuvre audiovisuelle, l'Abbé Konde envisage également de marquer son cinquantenaire par la publication d'un nouveau livre autobiographique.

Le projet « La Spirale » est doublé d'un ouvrage éponyme en préparation. Cette oeuvre littéraire sera consacrée à l'histoire authentique d'un personnage missionnaire et éclectique », a-t-il révélé.

Couronnement d'un parcours riche

Mais avant de devenir ce pasteur accompli, l'homme a forgé sa foi au fil d'un long cheminement. Sur le plan professionnel, l'Abbé Jean-Marie Konde Muanda est un homme de lettres, musicien et communicateur.

Dans le paysage médiatique, le prêtre a marqué son passage à la télévision et à la radio catholiques de Kinshasa où il a conçu et animé plusieurs émissions de premier plan telles que « Dominus Vobiscum » et « Espace des artistes ». Sa célèbre tranche télévisée « Noblesse Oblige » a fait défiler régulièrement de grandes figures ecclésiastiques, universitaires, politiques, journalistiques et artistiques du pays.

Dans sa peau d'artiste, il a produit plusieurs chansons dont certaines ont été interprétées en collaboration avec des grands noms de la musique gospel en RDC. Ouvert d'esprit, il est aussi l'organisateur de l'événement « Cantate Domino » qui réunit plus de 100 chorales de Kinshasa.

Riche de 17 ans de vie sacerdotale, Jean-Marie Konde a fait des études approfondies en philosophie et en théologie. C'est au terme de cette solide formation et grâce à ses compétences en gestion qu'il a été nommé économe de la propédeutique par un décret signé par le feu Cardinal Frédéric Etsou. Par la suite, il a également occupé plusieurs hautes fonctions administratives au sein de l'Église catholique à Kinshasa avant d'être ordonné prêtre par le feu Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya en 2009.

Ses premières années de ministère pastoral se déroulent sur le terrain des paroisses à Kinshasa comme vicaire à Saint-Luc de Macampagne, à Sainte-Thérèse, à Saint-Joseph de Matonge puis à Saint-Jean-Baptiste de Bumbu en 2016.

Pour lui, l'année 2017 a marqué un tournant décisif vers le monde de la création lorsqu'il a été nommé aumônier diocésain de la culture et des arts. En 2019, il est nommé curé de la paroisse Sainte-Angèle de Mpasa et vice-doyen du doyenné éponyme par le Cardinal Fridolin Ambongo.

En 2020, le Cardinal le rappelle auprès de l'archevêché pour lui confier la direction de la communication de l'Archidiocèse de Kinshasa ainsi que le rôle de membre du protocole près la chancellerie.

Son ministère prend une dimension universelle en 2021 lorsque l'Abbé Konde est envoyé comme prêtre « fidei donum » à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception, où il assume actuellement les fonctions de vicaire suite à sa nomination par le cardinal Dieudonné Nzapalainga.

Il s'implique activement comme l'un des trois membres dans la formation permanente du clergé. Son expertise est aussi sollicitée par la Conférence épiscopale centrafricaine (CECA) où il officie comme vice-représentant du synode pour la synodalité.