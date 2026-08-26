Afrique: Les tirages au sort des éliminatoires de la TotalEnergies CAF CAN U-23 et de la CAN de Beach Soccer auront lieu au Caire mardi

Les tirages au sort des éliminatoires de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-23, Égypte 2027, et de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer, Sénégal 2026, se dérouleront au Caire ce mardi 25 août, à partir de 14h00, heure locale (11h00 GMT).

Organisés au siège de la CAF, les tirages seront retransmis en direct pour un public mondial sur CAF TV.

Quarante-deux équipes prendront part aux éliminatoires de la TotalEnergies CAF CAN U-23, Égypte 2027, marquant le début de la course à la qualification pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Sept nations rejoindront l'Égypte, pays hôte et qualifiée d'office, pour la phase finale continentale prévue l'année prochaine.

De leur côté, 16 équipes se disputeront les sept places qualificatives pour la CAF CAN de Beach Soccer, Sénégal 2026, le Sénégal, pays hôte, ayant déjà assuré sa qualification pour la phase finale.

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Les tirages se dérouleront selon le programme suivant :