Sénégal: Ahmadou Al Aminou Lo livre sa déclaration de politique générale le 1er septembre

Dakar — Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo sera à l'Assemblée nationale, mardi 1er septembre, pour prononcer sa Déclaration de politique générale (DPG) devant la représentation nationale, a-t-on appris des services de communication de la Primature.

Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo, 60 ans, a été nommé, le 25 mai 2026 par le chef de l'Etat Bassirou Diomaye en remplacement d'Ousmane Sonko, actuel président de l'Assemblée nationale.

L'économiste de formation est membre du gouvernement depuis avril 2024 d'abord comme ministre, secrétaire général du Gouvernement, puis ministre d'Etat, chargé du suivi, du pilotage et de l'évaluation de l'Agenda national de Transformation "Sénégal 2050".

La DPG est un exercice républicain consacré par les articles 55 et 109 de la Constitution, par lequel le chef du gouvernement du gouvernement présente sa feuille de route aux députés.