Afrique: L'Ethiopie candidate à l'organisation de la CAN 2028

ecouter l'article :Your browser does not support the audio element.0:001:481.0xDakar — L'Éthiopie a officiellement annoncé, mardi, sa candidature à l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2028, rapporte le quotidien sportif français L'Équipe dans son édition de mercredi.

Selon le journal, l' annonce a été faite mardi soir par la Fédération éthiopienne de football (FEF), qui avait déjà manifesté, en début d'année, sa volonté d'organiser la plus grande compétition sportive africaine.

Le deuxième pays le plus peuplé du continent avec 135 millions d'habitants, qui a accueilli la CAN pour la dernière en 1976, pointe au 143e rang sur 211 au classement FIFA . Sa dernière participation à une CAN remonte à 2021, où il a été éliminé dès le premier tour.

La dernière CAN , remportée par le Sénégal devant le pays hôte (1-0), s'est déroulée en décembre-janvier dernier au Maroc. La prochaine édition sera co-organisée 2027 par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, tandis que la suivante aura lieu dès 2028, avant que la périodicité de cette compétition ne passe à quatre ans au lieu de deux.

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La Fédération guinéenne de football a annoncé dans une lettre officielle adressée à son homologue sénégalaise son souhait de co-organiser la CAN 2032 avec le Sénégal.

Le journal sénégalais, Sud Quotidien (privée), a publié, dans son édition de lundi, le contenu de cette lettre dans laquelle la Fédération guinéenne prône une candidature conjointe" pour l'organisation de cette prestigieuse compétition sportive continentale.