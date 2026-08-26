Afrique: CAN-2027 U20 - la Tunisie ouvre face à l'Algérie le 24 septembre

26 Août 2026
La Presse (Tunis)

La sélection tunisienne de football des moins de 20 ans entamera le tournoi qualificatif de l'Union Nord-Africaine de Football (UNAF) pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20-2027 en affrontant l'Algérie, le 24 septembre prochain, à l'issue du tirage au sort effectué mercredi.

Lors de la deuxième journée du tournoi, qui se déroulera à Ismaïlia (Egypte) du 24 septembre au 6 octobre prochains, la Tunisie affrontera le Maroc le 27 septembre, avant de rencontrer l'Egypte lors de la troisième journée, le 30 septembre.

La Tunisie clôturera face à la Libye, le 3 octobre.

Cinq sélections prendront part à ce tournoi, disputé sous la forme d'un mini-championnat de cinq journées : l'Egypte, pays hôte, la Tunisie, l'Algérie, la Libye et le Maroc.

Les deux premiers du classement se qualifieront pour la phase finale continentale prévue au Ghana en 2027.

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