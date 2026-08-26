Tunisie: Enseignement Supérieur - Ouverture des candidatures pour les bourses, aides et prêts universitaires 2026-2027

26 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'Office des OEuvres Universitaires pour le Nord (OOUN) a annoncé l'ouverture des candidatures pour l'obtention de la bourse universitaire, de la prime d'intégration et du prêt universitaire au titre de l'année académique 2026-2027, au profit des étudiants relevant de sa circonscription.

Dans un communiqué rendu public aujourd'hui, l'Office a précisé que le dépôt des demandes s'effectue exclusivement en ligne via son site web officiel , selon un calendrier établi en fonction du statut des étudiants.

Pour les nouveaux étudiants, les inscriptions débuteront le 7 septembre 2026 et se poursuivront jusqu'au 31 décembre 2026. La date limite pour l'envoi des dossiers physiques a été fixée au 15 janvier 2027.

Concernant le renouvellement, les anciens étudiants non boursiers et les étudiants en Master, la période de candidature s'étendra du 10 septembre 2026 au 31 décembre 2026, avec un délai ultime d'envoi des dossiers arrêté au 15 janvier 2027.

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S'agissant des étudiants issus de familles résidant à l'étranger, les candidatures seront ouvertes du 10 septembre 2026 au 31 décembre 2026. Les dossiers devront être transmis aux missions diplomatiques au plus tard le 15 janvier 2027.

Pour les doctorants, le formulaire en ligne sera accessible du 5 octobre 2026 au 15 mai 2027. La date limite de dépôt des dossiers complets est fixée au 31 mai 2027.

L'OOUN a insisté sur le fait que l'envoi des pièces justificatives doit obligatoirement se faire par courrier recommandé. Il invite l'ensemble des candidats à respecter scrupuleusement les échéances fixées pour chaque catégorie et à s'assurer que leurs dossiers soient complets avant tout envoi.

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