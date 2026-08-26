Tunisie: Rentrée scolaire - 60 % des cahiers subventionnés disponibles d'ici le 15 septembre

À l'approche de la rentrée scolaire en Tunisie, environ 60 % des cahiers subventionnés seront disponibles sur le marché d'ici le 15 septembre 2026. C'est ce qu'a confirmé Samir Moulhi, Vice-Président de la Chambre syndicale des fabricants de cahiers scolaires, lors de son passage ce mercredi sur les ondes de la radio nationale. Au total, la production de cette année devrait atteindre entre 20 et 21 millions d'unités.

Le représentant syndical a précisé que la première livraison de papier subventionné n'a été effectuée que le 5 août dernier. Un calendrier jugé tardif par les industriels, alors qu'un délai minimal de deux mois est nécessaire pour transformer les volumes requis. Samir Moulhi a rappelé que la fabrication dépend entièrement de l'approvisionnement en matière première : le soutien de l'État aux industriels s'effectue sous forme d'allocations de papier et non de subventions financières directes. Les capacités de production nationales plafonnent actuellement à 1 500 tonnes par mois.

L'ensemble de la chaîne de fabrication et de distribution reste placé sous la tutelle et le contrôle rigoureux du ministère du Commerce. Bien que les fabricants respectent les circuits officiels, des difficultés d'acheminement persistent dans certains gouvernorats en raison du manque de grossistes. Les autorités ont dû intervenir en fournissant des listes nominatives pour approvisionner directement plusieurs librairies.

Prix inchangés

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Sur le plan tarifaire, les prix de vente au public du cahier subventionné restent bloqués depuis 8 ans, tandis que les marges bénéficiaires n'ont pas évolué depuis 15 ans.

En parallèle, l'offre en cahiers non subventionnés (haut de gamme) est pleinement assurée dans tous les formats, avec des prix oscillant entre 2 600 millimes et 5 dinars.

Enfin, Samir Moulhi a salué les efforts de la Société Nationale de Cellulose et de Papier Alfa (SNCPA) pour la fourniture d'un papier de bonne qualité, malgré un outil industriel vétuste et vieillissant.