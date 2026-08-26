Tunisie: Eau minérale - La pénurie se poursuit, les consommateurs appelés à éviter les achats excessifs

La crise liée à la pénurie d'eau minérale se poursuit en Tunisie, alors que les consommateurs restent nombreux à chercher à s'en procurer, a indiqué la vice-présidente de l'Organisation tunisienne de défense du consommateur, Thouraya Tebassi.

Intervenant sur les ondes de Diwan FM, elle a appelé les citoyens à rationaliser leurs achats et à se limiter aux quantités dont ils ont réellement besoin, afin de contribuer à atténuer la pression sur l'approvisionnement.

La responsable a, par ailleurs, mis en garde contre la commercialisation d'eaux d'origine inconnue, appelant les consommateurs à vérifier la provenance et la sécurité sanitaire de l'eau avant de l'acheter.

L'Organisation tunisienne de défense du consommateur a également relevé le non-respect, par certains points de vente, des prix fixés par le ministère du Commerce pour la vente de l'eau minérale.

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Plusieurs dépassements ont notamment été constatés, dont des hausses des prix de l'eau fraîche ainsi que la fourniture de quantités d'eau aux cafés et restaurants, qui les revendent ensuite à des prix jugés excessifs.

Face à cette situation, Thouraya Tebassi a appelé les autorités de tutelle à renforcer l'approvisionnement des grandes surfaces en quantités suffisantes d'eau minérale et à veiller à sa disponibilité à des prix accessibles aux consommateurs.