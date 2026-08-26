Tunisie: Grève dans le transport des carburants - La Fédération met fin aux rumeurs

La Fédération générale du pétrole et des produits chimiques a démenti, ce mercredi, l'existence d'une grève actuellement en cours dans le secteur du transport des hydrocarbures, rejetant les informations faisant état de mouvements de protestation « soudains » ou « anarchiques ».

Dans une déclaration à l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP), le secrétaire général de la Fédération, Slim Sahimi, a précisé qu'aucun préavis de grève n'avait été émis jusqu'à présent dans le secteur.

Il a également affirmé qu'aucune grève surprise des conducteurs de camions de transport des hydrocarbures n'est actuellement observée, appelant ainsi à ne pas se fier aux informations circulant à ce sujet.

Slim Sahimi a rappelé qu'en vertu des procédures en vigueur, tout mouvement de grève ne peut être déclenché qu'après l'écoulement d'un délai d'au moins dix jours à compter de la date de publication du préavis de grève.

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Une réunion avec les syndicats du secteur

Parallèlement, la Fédération générale du pétrole et des produits chimiques a tenu, ce mercredi, une réunion avec les syndicats des entreprises de transport des hydrocarbures, dont la majorité relève du secteur privé.

Cette réunion, organisée au siège de la Fédération, a été consacrée à la situation du secteur ainsi qu'aux principales préoccupations des travailleurs.

Selon Slim Sahimi, aucune négociation n'est actuellement engagée avec les autorités de tutelle. Il a indiqué que les ministères de l'Énergie et des Mines et des Affaires sociales n'avaient pas encore contacté la Fédération afin d'examiner les difficultés rencontrées par les travailleurs et de rechercher des solutions.

Les revendications portent notamment sur les cotisations sociales

Parmi les principales revendications des travailleurs du transport des hydrocarbures figure l'application des dispositions contenues dans le procès-verbal de la réunion tenue en 2018.

La Fédération réclame notamment la régularisation de la situation des cotisations sociales au profit de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Cette revendication demeure au coeur des préoccupations des travailleurs du secteur, alors que la Fédération appelle à la reprise des discussions avec les autorités concernées afin de parvenir à des solutions aux problèmes en suspens.

Une grève surprise avait perturbé l'approvisionnement

Cette mise au point intervient quelques jours après une grève surprise observée jeudi dernier par les conducteurs de camions de transport des hydrocarbures.

Le mouvement avait provoqué des perturbations dans l'approvisionnement de plusieurs stations-service à travers le pays. La grève avait toutefois été levée dans la soirée du même jour, permettant la reprise du transport et de l'approvisionnement des stations-service.

À ce stade, la Fédération affirme donc qu'aucun nouveau mouvement de grève n'est en cours dans le secteur.