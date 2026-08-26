Tunisie: Conférence de presse du sélectionneur national - Mouine Chaabani - 'Tourner la page du Mondial'

26 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par Walid NALOUTI

Le sélectionneur national, Mouine Chabani, a tenu ce mercredi matin une conférence de presse lors de laquelle il a donné le ton : "C'est une nouvelle page qui s'ouvre. Comme le temps presse, nous devons nous mettre au travail aussitôt. Un travail qui sera axé sur le volet mental pour que les joueurs puissent surmonter psychologiquement la participation décevante à la Coupe du monde. Nous devons tourner la page du Mondial et aller de l'avant.", a-t-il dit.

Et si Mouine Chaabani est si pressé de tourner la page du Mondial, c'est qu'il disputera son premier match officiel, trois jours après le début du stage.

Le rassemblement de l'équipe nationale débutera le 21 septembre. La Tunisie affrontera l'Ouganda, le jeudi 24 septembre à Radès avant de jouer en déplacement contre le Botswana, le mardi 29 septembre. Deux matchs comptant pour les 1ère et 2ème journées des éliminatoires de la CAN 2027.

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