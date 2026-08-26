Tunisie: STEG - Liste des zones concernées par les coupures d'électricité ce mercredi dans toute la Tunisie

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé que des coupures périodiques d'électricité pourraient être effectuées ce mercredi 26 août 2026 dans plusieurs régions du pays, entre 11h30 et 18h00. Ces interruptions, qui interviendront à intervalles intermittents et pourront durer jusqu'à deux heures par période, seront décidées en fonction de la situation du réseau et des impératifs liés à l'équilibre entre la production et la consommation.

Selon les avis publiés par la STEG, les coupures pourraient concerner des zones du Grand Tunis, du Nord, du Nord-Ouest, du Centre, de Sfax, du Sud et du Sud-Ouest.

La société souligne que le rétablissement de l'électricité pourrait intervenir sans préavis et invite les citoyens concernés à prendre les précautions nécessaires.

Grand Tunis

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Dans le Grand Tunis, les zones susceptibles d'être concernées sont El Ghazala, Mhamdia, Le Kram, Mornag, Borj Cédria, Radès, La Goulette, Ben Arous, Mégrine, Aïn Zaghouan, Ennasr, La Soukra, Nouvelle Médina, Jardins d'El Menzah, Borj Touil, Sahnaja, Jedeida et Manouba.

Nord

Dans le gouvernorat de Nabeul, les coupures pourraient toucher Somaa, Nabeul, Korba, Dar Chaâbane, Tazarka, Maamoura, Kélibia, Hammam Ghezaz, Hammamet, Menzel Bouzelfa, Menzel Temime, Soliman, Takelsa, Béni Khalled et Béni Khiar.

Dans le gouvernorat de Zaghouan, les zones citées sont Zriba, Jebel Oust, Bir Mcherga, En-Nadhour, Zaghouan Nord, El Fahs et Bouachir.

À Bizerte, la liste comprend Menzel Bourguiba, Ghezala, Tinja, Zarzouna, Menzel Abderrahmane, Ez-Zouaouine, Aousja, Ghar El Melh, Utique, Sejnane, El Khetmine, Mateur, El Matline et Menzel Jemil.

Nord-Ouest

Dans le Nord-Ouest, la STEG cite Ghardimaou, Nefza, Gaâfour, Chemtou, Oued Meliz, Naber, Touiref, Ouachtata, Rouhia, Bou Salem et Kalâat El Andalous.

Centre

Plusieurs zones du Centre sont également susceptibles de connaître des interruptions. Il s'agit notamment de Enfidha, Sidi Bou Ali, Kalâa Kebira, Erriadh, Ouled Achour, Jemmal, Ksar Hellal, Sayada, Zaouiet Kontoch, Bouhajla, Nasrallah, Menzel El Mehiri, Sbiba, Cherichira, Souassi, Essouhilat, Bekalta, Rejiche, la zone industrielle de Jemmal, Menzel Kamel, Moknine, Chebba, Khézama, Sahloul 3, Ouled Chamakh, Chtouin, Bouhjar, Sahline, M'saken, Hergla, Bouficha, Kerkor, El Ala, la zone industrielle d'Enfidha, Hammam Sousse, la cité universitaire de Sousse, Akouda et Kalâa Sghira.

Sfax

Dans le gouvernorat de Sfax, les zones concernées sont Menzel Chaker, Sfax Sud, Sakiet Ezzit, Sakiet Eddaïer, Bir Ali Ben Khelifa, El Mahres, Agareb, El Amra, Thyna, Sfax Ouest, Sfax Ville, Jebeniana et El Hencha.

Sud

Dans le gouvernorat de Gabès, les zones citées sont Gabès Ville, El Manzel, Jara, Cité El Amal, Matmata, Chenini, El Hamma, Ouedhref, El Hamma et Mareth.

À Djerba, les coupures pourraient toucher Midoun, Houmt Souk, Aghir, Sedouikech, Guellala, Erriadh, El May et El Hara Sghira.

Dans le gouvernorat de Kébili, les zones concernées sont Kébili, En-Nazla, Ras El Aïn, Janoura, Souk El Ahad, Douz, El Faouar, Nouil et Zaâfrane.

À Tataouine, la liste comprend Tataouine Nouvelle, Cité El Festival, Cité Oued El Ghomr, Smar, Ghomrassen et Remada.

Dans la zone de Zarzis-Ben Guerdane, la STEG cite Zaouia, Souihel, El Bassatine, El Mounassa, Ech-Chammakh, Ben Guerdane, Cité Mars, El Jamila, Jallel et Ech-Chahbania.

À Médenine, les zones susceptibles d'être concernées sont Cité Route de Gabès, Dargoulia, Hassi Amor, Médenine Ville, Béni Khedache et Harich.

Sud-Ouest

Dans le Sud-Ouest, les zones citées par la STEG sont El Hamma, Lajred, Boudrias, Chbika, Degueche, El Gallel, Souk Jedid, Ech-Chraïa, El Hammar, El Makarem, Ech-Chakhar, En-Nouayel, Majel Bel Abbès, El Alenda, Nasrallah, Foussana, El Hichria, Ouled Hafouz, El Ayoun, Hazoua, Hassi Ferid, Ouled Hamed, Oum El Adham, El Haqna, Mazouna et Nefta.

Une liste susceptible d'évoluer

La STEG précise que la liste des zones concernées n'est pas définitive. D'autres secteurs pourraient ainsi être touchés en fonction de l'évolution de la situation du réseau électrique et des exigences liées à l'équilibre entre la production et la consommation.

La société rappelle par ailleurs que les coupures seront effectuées de manière intermittente et que le courant pourra être rétabli sans préavis.

Pour signaler une urgence ou obtenir des informations supplémentaires, les clients de la STEG peuvent contacter le 71 239 222, ainsi que les numéros de téléphone figurant sur leurs factures de consommation.