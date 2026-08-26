Tunisie: Formation professionnelle - De nouvelles mesures annoncées à l'occasion de la saison 2026-2027

L'Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle (ATFP) a annoncé un ensemble de nouvelles mesures à l'occasion de la rentrée de formation 2026-2027, qui incluent le développement des infrastructures, l'équipement des centres de formation et l'amélioration des conditions d'hébergement et de restauration, ainsi que l'élargissement des offres de formation et la création de nouvelles spécialités.

L'agence a programmé 25 837 places de formation pour les sessions de septembre et novembre 2026, réparties sur 259 spécialités actives, contre 23 750 places de formation au cours de la session de septembre 2025, soit une augmentation d'environ 9 pc selon les données obtenues par l'Agence Tunis Afrique Presse.

Dans le cadre du développement de l'offre de formation, l'ATFP adoptera 4 sessions de formation par an au lieu de deux, comprenant septembre et novembre 2026, puis février et avril 2027.

L'agence a également annoncé 6 nouvelles spécialités qui seront introduites pour la première fois dans le système de formation, dont notamment les accompagnateurs de vie avec un niveau de qualification technique professionnelle, un technicien supérieur en techniques de communication avec une option multimédia, un technicien supérieur programmeur web et mobile, un technicien supérieur en décoration intérieure, un technicien supérieur en installation de systèmes solaires, ainsi qu'un boulanger et un pâtissier.

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Lire aussi Bourses d'études Algérie-Maroc 2026-2027 : La liste des étudiants tunisiens sélectionnés dévoiléeLes efforts de développement des infrastructures ont concerné plus de 60 centres de formation professionnelle, avec la réalisation de plus de 80 projets de réhabilitation et la création et l'aménagement de plus de 30 espaces pédagogiques, en plus de l'équipement et de la modernisation de plus de 20 ateliers dans plusieurs spécialités telles que la mécanique et l'électricité automobile, le soudage et la construction métallique, l'industrie électronique et alimentaire, le textile et la confection, ainsi que le froid et la climatisation.

Les espaces pédagogiques comprennent 17 plateformes de formation dans le cadre du programme IRADA et 16 bases de formation dans le cadre du programme de soutien à la formation et à l'insertion professionnelle, ainsi que plus de 33 nouveaux espaces aménagés, incluant des ateliers, des cuisines pédagogiques et des salles de cours. Plus de 166 interventions de maintenance ont également été effectuées dans tous les gouvernorats.

Les centres de formation ont été renforcés avec des équipements numériques, industriels et didactiques, comprenant des ordinateurs portables, des logiciels spécialisés, des réseaux Internet, des générateurs de soudure, des équipements pour l'industrie alimentaire, ainsi que des équipements dans les domaines de la mécanique, de l'énergie solaire et de l'électricité.

Concernant l'hébergement et la restauration, les préparatifs ont inclus l'aménagement et l'exploitation de plus de 10 foyers avec une capacité supplémentaire d'environ 1 720 lits, soit une augmentation d'environ 10 pc, et l'équipement de plus de 10 restaurants et espaces de restauration. La capacité d'hébergement totale est de 17 mille lits, répartis sur 75 foyers en cours exploitation et 80 restaurants en exploitation.

En parallèle, l'agence poursuit la mise en oeuvre des projets dans le cadre de la transformation numérique et du développement des services, et a également modernisé son site web officiel, avec la création de pages numériques spécifiques pour chaque centre afin de fournir des informations sur les centres, les offres de formation, les services et les contacts.

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