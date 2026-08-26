Tunisie: Jeux Méditerranéens-Tarente - Les Aiglons de Carthage U21 s'imposent face à la Turquie et filent en demi-finales

26 Août 2026
La Presse (Tunis)

L'équipe nationale tunisienne des moins de 21 ans a décroché un succès capital face à son homologue turque sur le score de deux buts à un, dans le cadre des Jeux Méditerranéens. Les réalisations tunisiennes ont été l'oeuvre de Rayan Anane, l'attaquant de l'Étoile Sportive du Sahel, et d'un défenseur turc contre son propre camp.

Grâce à cette victoire concluant un parcours de deux succès et un match nul, la sélection nationale s'empare de la tête de son groupe avec 7 points au compteur et valide officiellement son billet pour le carré d'as.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.