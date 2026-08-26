Tunisie: Jeux Méditerranéens-Tarente - Les Aiglons de Carthage U21 s'imposent face à la Turquie et filent en demi-finales

L'équipe nationale tunisienne des moins de 21 ans a décroché un succès capital face à son homologue turque sur le score de deux buts à un, dans le cadre des Jeux Méditerranéens. Les réalisations tunisiennes ont été l'oeuvre de Rayan Anane, l'attaquant de l'Étoile Sportive du Sahel, et d'un défenseur turc contre son propre camp.

Grâce à cette victoire concluant un parcours de deux succès et un match nul, la sélection nationale s'empare de la tête de son groupe avec 7 points au compteur et valide officiellement son billet pour le carré d'as.