Afrique: L'Éthiopie appelle à renforcer le financement et la rétention des personnels de santé sur le continent

Addis Ababa — L'Éthiopie a appelé à renforcer le financement, l'emploi et la rétention des personnels de santé en Afrique, soulignant que la réponse aux pénuries sur le continent doit aller au-delà de la seule formation de nouveaux professionnels.

La Secrétaire d'État chargée du système de santé et du renforcement des capacités au ministère fédéral de la Santé, Seharela Abdulahi, a lancé cet appel lors de la présentation de la position de l'Éthiopie sur l'Agenda africain pour les personnels de santé 2026-2035, consacré à la planification durable, à la formation, à l'emploi et à la rétention des personnels de santé.

Intervenant lors de la session, Seharela Abdulahi a souligné que les défis auxquels sont confrontés les systèmes de santé africains ne se limitent pas à une pénurie de professionnels formés.

Ils sont également liés au chômage des personnels qualifiés, au financement insuffisant et à une gestion encore inadéquate du marché du travail dans le secteur de la santé.

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Elle a ainsi appelé à passer d'une approche principalement axée sur la formation et la production de personnels à une approche mettant davantage l'accent sur la planification, l'emploi, la rétention et la performance.

Selon les données présentées lors de la session, malgré une augmentation significative du nombre de personnels de santé formés en Afrique, le continent pourrait faire face à un déficit de près de 60 millions de personnels de santé d'ici 2030.

Cette situation met en évidence la nécessité de mieux faire correspondre la formation des professionnels aux besoins réels des systèmes de santé et aux capacités d'emploi des pays.

Présentant l'expérience de l'Éthiopie, la Secrétaire d'État a identifié trois priorités pour la mise en oeuvre de l'Agenda : un financement durable, le renforcement de l'analyse et de la planification du marché du travail dans le secteur de la santé, ainsi que la création d'emplois décents et l'amélioration des conditions de travail.

L'Éthiopie a enregistré une augmentation de plus de 50 % de la densité de ses personnels de santé et met en oeuvre une stratégie nationale et un plan d'investissement visant à améliorer la planification des effectifs, l'emploi, la répartition équitable et la rétention des personnels.

Le pays utilise également les Comptes nationaux des personnels de santé (National Health Workforce Accounts) pour renforcer la prise de décision fondée sur les données et mieux orienter la planification des ressources humaines dans le secteur.

L'Éthiopie a également souligné la nécessité d'accorder une attention particulière aux personnels exerçant dans les zones rurales et insuffisamment desservies, notamment à travers de meilleures conditions de travail et des mesures favorisant leur maintien dans ces zones.

La migration des personnels de santé constitue également un enjeu majeur pour les systèmes de santé africains.

À cet égard, l'Éthiopie a réaffirmé l'importance d'une migration éthique des personnels de santé et d'une coopération régionale renforcée, afin de faciliter la mobilité des professionnels tout en protégeant les capacités des systèmes de santé nationaux.

Cette approche vise notamment à trouver un équilibre entre le droit des professionnels de santé à rechercher des opportunités à l'étranger et la nécessité pour les pays africains de préserver leurs investissements dans la formation et de disposer d'effectifs suffisants pour répondre aux besoins de leurs populations.

L'Éthiopie a exprimé son soutien à l'adoption de l'Agenda africain pour les personnels de santé 2026-2035 et réaffirmé son engagement à travailler avec les États membres africains, l'Organisation mondiale de la Santé et les partenaires afin de contribuer à la construction d'un personnel de santé plus solide, équitablement réparti et durable à l'échelle du continent.