Tunisie: Pétrole - Les cours chutent de 2 % face aux espoirs de réouverture du détroit d'Hormuz

26 Août 2026
La Presse (Tunis)

Les prix du baril ont accusé un repli d'environ 2 % ce mercredi 26 août 2026, plombés par un regain d'optimisme quant à une réouverture prochaine du détroit d'Hormuz. Ce soulagement du marché fait suite à l'annonce par Téhéran de la reprise des discussions avec le Sultanat d'Oman concernant la gestion de ce point de passage maritime hautement stratégique.

Le contrat à terme sur le baril de Brent de la mer du Nord a cédé 1,78 dollar, soit une baisse de 2 %, pour s'établir à 86,80 dollars. De son côté, le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain a abandonné 1,49 dollar (-1,8 %), glissant à 80,87 dollars.

Ce repli prolonge le mouvement de baisse amorcé la veille, les deux cours de référence ayant déjà dévissé de plus de 3 % au cours de la séance de mardi.

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