Tunisie: Vague caniculaire - Le ministère de la Santé appelle à éviter toute exposition directe entre 11 heures et 16 heures

26 Août 2026
La Presse (Tunis)

Face à la hausse intense des températures qui touche la majeure partie de la Tunisie, la représentation de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans le pays a émis un avertissement formel ce mercredi. L'organisme recommande vivement d'éviter toute exposition directe au soleil durant les heures de pointe, soit entre 11 heures et 16 heures.

Dans un communiqué officiel, l'OMS incite la population à se réfugier à l'ombre et à s'hydrater régulièrement afin de prévenir les accidents de santé liés aux fortes chaleurs. Cet appel intervient alors que l'Institut national de la météorologie (INM) confirme la persistance de températures particulièrement élevées sur l'ensemble du territoire.

Cette mise en garde rejoint les directives récemment publiées par le ministère de la Santé. Les autorités sanitaires rappellent l'importance d'adopter des gestes barrières contre le soleil : port de vêtements couvrants, de chapeaux et de lunettes de protection. Le ministère insiste également sur l'usage adéquat des crèmes solaires, tout en rappelant qu'elles ne constituent en aucun cas une protection absolue contre les effets néfastes des rayons ultra-violets.

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