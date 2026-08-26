Paul Biya a passé 74 nuits à l'Inter Continental de Genèse. Entre estimation OCCRP à 40 000 $/jour et simulation MMI News à 4 milliards FCFA, que sait-on vraiment ?

74 nuits à l'Inter Continental de Genèse, une facture estimée entre 1,66 et 4,26 milliards de FCFA - et aucune transparence de la Présidence.

Il est parti le 7 juin 2026 pour un « court séjour prié en Europe ». Il est rentré le 20 août. Entre ces deux dates, 74 nuits. Et une question qui brûle les lèvres de millions de Camerounais : combien tout cela a-t-il coûté ?

Le chiffre de 40 000 dollars par jour circule depuis des années. Il est régulièrement repris, amplifié, parfois déformé. Mais que recoure-t-il Vraiment ? Et surtout, que peut-on affirmer aec certitude en l'absence de toute facture officielle ?

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L'enquête menée par l'OCCRP en 2018 avait jeté une première pierre dans le jardin de la transparence. En juillet 2026, MMI News a actualisé les estimations. Jeune Afrique, RFI et d'autres médias ont relayé. Pourtant, le flou persiste.

Voici ce que les faits permettent réellement d'établir - et ce qui reste dans l'ombre.

D'où vient le chiffre de 40 000 dollars ?

En 2018, l'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a publié une vaste enquête sur les séjours priés de Paul Biya à l'étranger. Les journalistes ont exploité environ 4 000 éditions de Cameroun Tribune, reconstitué près de 190 voyages et examiné des listes d'accompagnateurs ainsi que des documents ayant fuité.

Leur estimation conservatrice : l'hébergement collectif : suites présidentielles, chambres des collaborateurs, membres de la famille, personnel, sécurité coûtait environ 40 000 dollars par jour.

Mais cette somme ne comprenait pas :

les repas ;

les véhicules ;

les loisirs ;

la sécurité ;

les gratifications ;

les dépenses médicales éventuelles ;

l'affrètement de l'avion.

Il ne s'agissait donc pas du coût total du séjour, mais d'une estimation de la seule facture hôtelière, basée sur les prix publics de l'Inter Continental et la composition habituelle de la délégation.

Ce qu'il faut retenir : le chiffre de 40 000 dollars est une estimation journalistique documentée, pas un relevé certifié du Trésor camerounais.

Était-il vraiment à l'intercontinental en 2026 ?

La Présidence camerounaise a seulement annoncé, le 7 juin 2026, un « court séjour prié en Europe ». Elle n'a officiellement indiqué ni la ville, ni l'hôtel, ni la durée prévue.

Plusieurs sources ont néanmoins situé Paul Biya à Genèe et à l'InterContinental, où il séjourne régulièrement depuis plusieurs décennies. Son ol de retour du 20 août proenait effectiement de Genèe.

La présence genevoise est donc solidement corroborée.

En revanche, ni l'hôtel ni la Présidence n'ont publié la liste complète des chambres occupées, les tarifs négociés ou les factures.

73 ou 74 jours ?

Paul Biya a quitté Yaoundé le 7 juin et est revenu le 20 août 2026.

Si l'on exclut le jour du départ et celui du retour, on obtient 73 journées complètes d'absence.

Mais un hôtel facture des nuits. Entre la nuit du 7 juin et celle du 19 août, il y a 74 nuits potentiellement facturables.

C'est donc cette durée - 74 nuits - qui convient pour estimer une facture hôtelière.

Le scénario conservateur (estimation OCCRP)

En consevant simplement l'ancienne référence de l'OCCRP :

40 000 dollars x 74 nuits = 2 960 000 dollars

Au taux d'eniron 562 FCFA pour un dollar, cela représente approximativement :

1 663 000 000 FCFA - soit environ 1,66 milliard de FCFA pour l'hébergement seulement.

Le scénario aux tarifs publics de 2026

En juillet 2026, MMI News a effectué une nouvelle simulation à partir des tarifs publiquement affichés par l'InterContinental. Le média a repris la configuration décrite par d'anciens responsables de l'hôtel : un étage largement réservé à la présidence et une trentaine de chambres supplémentaires pour une délégation d'environ 60 personnes.

Selon cette reconstitution, le coût théorique atteignait entre :

48 et 57,6 millions de FCFA par nuit

Sur 74 nuits :

3,55 à 4,26 milliards de FCFA

La Présidentiel Suite seule est estimée à plus de 250 millions de FCFA.

Cette fourchette ne constitue pas davantage une facture officielle. Elle suppose que la même configuration ait été conservée pendant tout le séjour et que les prix publics aient été appliqués sans remise négociée.

Le coût véritable peut donc être inférieur si des remises ont été obtenues. Mais il peut aussi être supérieur une fois ajoutés les repas, les transports, la sécurité, l'avion et les autres dépenses.

Ce que représentent ces sommes au Cameroun

Prenons uniquement l'hypothèse basse, celle des 1,66 milliard de FCFA.

Projet de développement Coût de référence Équivalent

Bloc de 2 salles de classe 21 millions FCFA 79 blocs - soit 158 salles de classe

Centre de santé intégré avec forage solaire 85 millions FCFA 19 centres de santé

Forage illageois aec pompe manuelle 8 millions FCFA 207 forages

Lycée technique (type Banyo) 650 millions FCFA 2 lycées techniques

CES complet (salles, administration, eau, électricité) 800 millions FCFA 2 CES complets

Bitumage de route ~57 millions FCFA/km ~29 kilomètres de route

Pour la simulation haute (3,55 à 4,26 milliards FCFA), l'eneloppe s'approcherait du financement presque complet d'une petite centrale hydroélectrique comparable à celle de Mbakaou (4,5 milliards FCFA).

Ce que l'on peut affirmer -Et ce que l'on peut pas affirmer

On peut affirmer que :

Paul Biya fréquente depuis longtemps l'InterContinental de Genèe aec une importante délégation.

L'estimation de 40 000 dollars par jour proient d'une éritable enquête de l'OCCRP et concernait l'hébergement collectif.

74 nuits à ce tarif représentent eniron 1,66 milliard de FCFA.

La simulation de MMI News, basée sur les tarifs publics de 2026, donne une fourchette de 3,55 à 4,26 milliards de FCFA pour les seules chambres.

On ne peut pas affirmer que :

Cette somme exacte a été payée en 2026, car aucune facture officielle n'a été rendue publique.

La répartition exacte entre fonds publics, dépenses priées ou autres mécanismes de paiement est connue.

Le président a été hospitalisé - malgré les rumeurs et l'absence de photographie ou idéo récente.

Le véritable scandale démocratique

C'est précisément là que se situe le véritable scandale démocratique.

Dans une République normale, les citoyens ne devraient pas être obligés de reconstituer les dépenses de leur chef d'État à partir de sites de réservation, de témoignages d'anciens employés et d'enquêtes étrangères.

Un séjour prié peut relever de la vie priée. Mais dès lors qu'il mobilise une suite officielle, des agents publics, des moyens de sécurité, des véhicules et un avion affrété, son financement devient une question légitime d'intérêt public.

La rigueur ne consiste pas à inventer une facture. Elle consiste à demander pourquoi la facture réelle reste inaccessible.

Le 20 août 2026, Paul Biya est rentré à Yaoundé après 74 jours d'absence. Aucune déclaration, aucune conférence de presse, aucune facture publiée.

Les Camerounais savent désormais que leur président a séjourné à l'InterContinental de Genèse. Ils savent que le coût estimé de l'hébergement se situe entre 1,66 et 4,26 milliards de FCFA. Ils savent que ce chiffre ne comprend ni les repas, ni les déplacements, ni la sécurité, ni l'avion.

Ce qu'ils ne savent pas, c'est le montant réellement payé. Et tant que la Présidence refusera de publier les factures, le doute demeurera - nourrissant la défiance, alimentant les rumeurs, et installant un voile d'opacité sur l'une des dépenses les plus symboliques de l'État. VUE