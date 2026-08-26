L'UDC dénonce les prolongations à répétition du recensement camerounais et s'interroge sur la fabilité des données. Patrca Tomano Ndam Njoya nterpelle Paul Bya.

21 ans après le dernier dénombrement, le 4e recensement camerounais accumule les prolongations et les doutes de l'opposition.

Le 4e Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH-4) devait durer 35 jours. l en aura finalement duré près de cinq mois. Lancé le 24 avrl 2026 pour s'achever le 29 ma, le dénombrement a connu deux prolongations successives d'abord jusqu'au 31 juillet, pus jusqu'au 15 septembre 2026. Au coeur de ce calendrier chaotique, une vox s'élève : celle de l'Union démocratique du Cameroun (UDC).

Dans une déclaration rendue publique le 23 août 2026, la présidente du part, Hermne Patrca Tomaïno Ndam Njoya également mare de Foumban interpelle directement le chef de l'État Paul Biya. Son message est sans appel : les difficultés rencontrées sur le terrain pourraient affecter l'exhaustivité et, à terme, la crédibilité des résultats.

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Mas qu'est-ce qu cloche vraiment dans ce recensement ? Et pourquoi l'opposition crie-t-elle à l'opacité ?

Un calendrier qui s'allonge, es doutes qui , des doutes qui s'installent

« Cet allongement ne relève plus d'un simple ajustement de calendrier », peut-on lire dans le communiqué de l'UDC. Le parti dirigé par Patrca Tomaïno Ndam Njoya ponte du doigt une préparation logistique insuffisante et s'interroge sur la capacité réelle à couvrir l'ensemble du territoire.

Initialement conçu pour un peu plus d'un mois, le RGPH-4 s'étre désormais sur près de cnq mos. Une première prolongation a été décdée par le Premer mnstre Joseph Don Ngute jusqu'au 31 juillet 2026. Pus, face à des retards perssitants, une seconde prolongation a été sgnée le 31 jullet, repoussant la clôture au 15 septembre.

Le gouvernement justfe ces reports par la nécessitié d'« attendre les ménages, personnes et explotatons agrcoles qu n'avaent pas encore été couverts ». Mas pour l'UDC, ces justfcatons ne suffsent plus. La formation politique réclame désormais davantage de transparence sur le déroulement des opératons et les mécansmes de contrôle des données.

60,4 % des couverture : le chiffre qui interroge

L'ampleur des dffcultés est chffrée. De l'aveu même de la commsson de recensement, seulement 60,4 % de la populaton ont été recensés depus le lancement de la premère phase en avrl.

Autrement dt, près de quatre Camerounas sur dx n'ont pas encore été comptablsés. Dans les grandes vlles comme Yaoundé et Douala, des populatons se plagnent de n'avor jamas vu passer d'agents recenseurs. De nouveaux quarters n'ont tout smplement pas été ntégrés à la cartographe censtare.

La stuaton est d'autant plus préoccupante que le Cameroun n'avat pas réalsé de recensement général depus 2005 sot 21 ans d'ntervalle, alors que les standards nternatonaux recommandent un recensement tous les dx ans. En 2005, la populaton état estmée à envron 17 mllons d'habtants ; les projectons actuelles des Natons Unes la stuent à près de 30 mllons.

Agents recenseurs : Des condition de travail dénoncées

L'UDC ne s'arrête pas au calendrer. Le part évoque également les condtons de traval des agents moblsés. Des retards de paement, des contrantes logstques, des dffcultés d'accès à certanes localtés et des problèmes de couverture ont été rapportés depus le lancement du dénombrement.

Les quelque 30 000 agents recenseurs déployés sur le terran ont vu leurs prmes et ndemntés subr des retards qu ont nourr des mouvements d'humeur. Certans agents ont tout smplement abandonné leur poste, compromettant davantage la couverture.

Le MRC, autre part d'opposton, va plus lon en dénonçant une « geston chaotque » et un « aveu d'échec » de l'État. Pour le MRC, les données collectées rsquent d'être « basées », et ren ne garantt leur fablté.

Que réclame L'UDC ?

Dans sa déclaraton, Patrca Tomaïno Ndam Njoya formule pluseurs demandes précses :

1. La créaton de ponts fxes d'enregstrement dans les quarters pour permettre aux personnes non encore recensées de se fare dentfer ;

2. Le paement ntégral des agents moblsés ;

3. La publcaton d'un calendrer détallé retraçant les dfférentes étapes, de la fn du dénombrement jusqu'à la dffuson des résultats ;

4. Des explcatons clares sur les mécansmes de contrôle applqués aux données.

« L'enjeu n'est pas seulement de savor quand le recensement prendra fn », déclare-t-elle, « mas de s'assurer que les personnes qu auraent échappé aux premères phases seront effectvement comptablsées et que les données recuelles resteront cohérentes à l'échelle natonale ».

Un enjeu stratégique pour le Cameroun

Ce recensement n'est pas une smple formalté admnstratve. Fnancé à hauteur de 13,28 mllards de francs CFA (dont sept mllards apportés par la Banque mondale), l dot fournr des statstques fables pour la planfcaton du développement, l'élaboraton des poltques publques et la prse en compte du dvdende démographque.

Les données recuelles dovent permettre de meux appréhender la stuaton de la populaton, de l'économe et du secteur rural, tout en offrant un outl de référence aux admnstratons publques, aux mleux d'affares et aux centres de recherche.

21 ans sans chffres fables ont lassé le Cameroun dans un broullard statstque. L'enjeu est donc colossal et les crtques de l'UDC touchent au coeur de la crédblté de l'ensemble du processus.

Le vértable test ntervendra après le 15 septembre 2026. Les autortés devront non seulement annoncer la fn effectve de la collecte, mas auss documenter le taux de couverture, explquer les mécansmes de contrôle et fxer un calendrer crédble pour le tratement et la publcaton des données.

Les prolongatons ne sgnfent pas, à elles seules, que les résultats seront faux. Mas elles mposent à l'État une exgence de transparence accrue. Face à une opposton qu monte au créneau UDC en tête le gouvernement camerounas devra convancre : convancre que ce recensement, après 21 ans d'attente, ne sera pas un « naufrage de souveraneté ».

Patrca Tomaïno Ndam Njoya a lancé l'alerte. Reste à savor s elle sera entendue.