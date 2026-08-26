Afrique de l'Est: Irey Prod construit un pont culturel entre Maurice et Madagascar

De Maurice à Madagascar, Irey Prod veut désormais jouer dans une cour régionale. La société mauricienne spécialisée dans la production et la gestion d'événements s'apprête à franchir une nouvelle étape avec un déplacement à Antananarivo, du 27 au 31 août. Dans ses valises : un projet de collaboration avec Impact Centre Chrétien (ICC) Madagascar, une immersion dans le concours musical The NEXT Voice Madagascar et, surtout, la volonté de créer des passerelles entre les scènes artistiques de l'océan Indien.

Jean-Marc Lebon, Production Manager & Coordinator, et Jordan Ramanah, directeur & coordinateur d'Irey Prod, seront à Madagascar à l'invitation d'ICC Madagascar. Le rapprochement a notamment été facilité par Chris, membre fondateur du groupe EXO Éclat.

Le temps fort du séjour est attendu le samedi 29 août, avec la finale de The NEXT Voice Madagascar. L'équipe mauricienne y sera présente comme observatrice professionnelle. Objectif : découvrir de près le dispositif de production du concours et évaluer la possibilité d'importer, à terme, le concept à Maurice.

Mais le voyage à Madagascar pourrait aussi avoir des retombées directes sur la scène mauricienne.

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Le gagnant à Bambous ?

Irey Prod souhaite en effet entamer les démarches pour que le vainqueur de The NEXT Voice Madagascar puisse venir se produire à Maurice lors du grand concert Tous pour Jésus le 1er novembre prochain.

Le rendez-vous est fixé au Stade Germain Commarmond, à Bambous, de 16 heures à 21 heures. Le plateau réunira notamment EXO Éclat, de même que Père Laurent Rivet & Zezi United, Home in Worship et The 4 J's. Pour Jean-Marc Lebon, cette ouverture vers Madagascar dépasse le simple cadre professionnel. «Nous accueillons cette invitation d'ICC Madagascar avec une immense gratitude et une grande responsabilité», souligne-t-il. Il y voit la reconnaissance du savoir-faire développé par Irey Prod dans la réalisation et la gestion d'événements majeurs.

«Ce déplacement à Antananarivo n'est pas une simple visite : c'est le début d'un vrai pont culturel et spirituel dans l'Océan Indien», ajoute-t-il.

Une ambition pour 2027

L'enjeu est aussi de préparer l'après-1er novembre. Irey Prod et ICC Madagascar veulent poser les bases d'une collaboration plus structurée, avec notamment la perspective d'une édition 2027 de Tous pour Jésus. L'expérience malgache doit également permettre à l'équipe mauricienne de confronter ses pratiques aux réalités d'un grand concours musical et d'enrichir ses standards de production. «Participer à la finale de The NEXT Voice Madagascar et construire des ponts avec l'équipe d'Impact Centre Chrétien, c'est concrétiser une vision d'unité régionale dans l'Océan Indien», affirme Jean-Marc Lebon.

Avec cette offensive régionale, Irey Prod ne veut donc plus seulement produire des événements à Maurice. L'entreprise entend exporter son expertise, attirer de nouveaux talents et créer des rendez-vous capables de circuler d'une île à l'autre.

Le premier test grandeur nature sera à Bambous, le 1er novembre. Et, si les discussions aboutissent, le vainqueur malgache de The NEXT Voice pourrait bien être l'un des visages de cette nouvelle passerelle artistique entre Madagascar et Maurice.