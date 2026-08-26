Afrique de l'Est: Maurice et les Seychelles partagent leurs expériences

26 Août 2026
L'Express (Port Louis)

La Speaker de l'Assemblée nationale des Seychelles, Azarel Ernesta, a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, dans l'après-midi de ce mercredi 26 août 2026. Elle était accompagnée des parlementaires Colin Tirant et Wilbert Herminie.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une visite d'étude comparative menée à Maurice par la délégation seychelloise. Les échanges ont permis de comparer le fonctionnement des deux Assemblées nationales ainsi que les particularités de leurs systèmes respectifs.

À l'issue de l'entretien, Azarel Ernesta a déclaré que c'était «un honneur et un plaisir» de rencontrer le Premier ministre. Elle a souligné l'intérêt, pour la délégation, d'observer les pratiques parlementaires mauriciennes et de partager les expériences des deux pays.

Cette démarche contribue à renforcer la coopération parlementaire, le partage des bonnes pratiques et les liens entre Maurice et les Seychelles.

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