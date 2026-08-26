Cameroun: MINEFOP dans le Ndé - Les jeunes apprenants démontrent leur savoir-faire et leur créativité

La Délégation départementale du Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle (MINEFOP) du Ndé a accueilli, le jeudi 6 août 2026 à Bangangté, une session de soutenances de fin de formation au titre de l'année académique 2025-2026, réunissant des apprenants issus de plusieurs centres de formation professionnelle du département.

Organisée à partir de 9 heures, cette première partie des soutenances du Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) et du Diplôme de Qualification Professionnelle (DQP) a permis aux candidats de défendre leurs travaux devant des jurys, en présence de responsables administratifs, de professionnels et de différents acteurs de la formation professionnelle.

La cérémonie s'est déroulée sous la présidence du Préfet du Ndé, représenté pour la circonstance par son troisième adjoint, Etienne NARKÉ NARKÉ, en présence notamment de Mme Caroline EYINGA épouse NSEGBÈ, Déléguée départementale du MINEFOP du Ndé, ainsi que de plusieurs responsables administratifs appelés à participer aux travaux des différents jurys.

Plusieurs thèmes, plusieurs filières et une même exigence : la compétence

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Cette journée a été marquée par la présentation de sept travaux de soutenance, issus de plusieurs établissements et couvrant des domaines professionnels particulièrement diversifiés.

Au CFP-SNT Technopark, deux filières ont été représentées.

En Mécatronique agricole, un apprenant a soutenu sur la conception et la réalisation d'un fumoir (smoker) semi-automatique à assistance électronique pour la transformation et la conservation des produits agroalimentaires.

Ce projet illustre la volonté d'associer les compétences mécatroniques aux besoins du secteur agroalimentaire. À travers l'automatisation et l'assistance électronique, l'objectif est notamment d'apporter des solutions susceptibles d'améliorer les opérations de transformation et de conservation des produits.

La filière Intelligence artificielle et robotique a, pour sa part, présenté un projet consacré à la conception et à la réalisation d'un robot d'assistance au personnel de salle pour les opérations de service en restauration.

Cette réalisation a particulièrement retenu l'attention, puisqu'elle établit un lien direct entre robotique, intelligence artificielle et métiers de la restauration. Elle témoigne également de l'évolution des formations professionnelles vers des compétences capables de répondre aux transformations technologiques du monde du travail.

L'hôtellerie-restauration face aux exigences de qualité et d'innovation

L'Académie Hôtelière des Grasslands (CFP-AHG) était également représentée avec deux travaux.

Dans la filière Hôtellerie-Restauration, option Cuisine-Bar-Restaurant, un candidat a consacré son travail à l'importance de l'application des principes HACCP dans l'amélioration de l'hygiène et de la sécurité alimentaire en restauration, avec comme étude de cas le Krystal Palace Douala.

Ce thème met en évidence l'importance de la maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans un secteur où la qualité du service est étroitement liée à la protection de la santé des consommateurs.

En Gestion hôtelière, un autre apprenant s'est penché sur l'influence de l'innovation sur la compétitivité d'une entreprise hôtelière, à partir du cas du Star Land Hotel Bonapriso/Douala.

À travers ce sujet, l'innovation est envisagée comme un facteur susceptible de renforcer la performance, l'attractivité et la compétitivité des entreprises du secteur hôtelier.

Santé, esthétique et accompagnement des personnes : des compétences au service de l'humain

L'Institut de Formation Professionnelle Rêve de Cluzel (IFP REC) a présenté deux travaux relevant de domaines différents.

Dans la filière Esthétiques cosmétiques, un candidat a soutenu sur l'importance du diagnostic de la peau dans la réussite des soins esthétiques en institut de beauté.

Ce travail souligne la nécessité d'une approche professionnelle des soins esthétiques, fondée sur l'observation, l'identification des caractéristiques de la peau et l'adaptation des soins aux besoins de chaque client.

La filière Home Health Care (Soins de santé à domicile) a, quant à elle, proposé un travail en langue anglaise consacré au rôle de l'assistance aux soins personnels dans la prise en charge des patients gériatriques à la Mount Zion Clinic.

Cette thématique met en avant l'importance de l'accompagnement de proximité et de l'assistance aux personnes âgées dans les dispositifs de soins.

L'action humanitaire au coeur de la protection des enfants vulnérables

Le Centre de Formation Professionnelle Mbatchou-KT (CFP-MKT) a présenté un travail dans la filière Action humanitaire.

Le thème retenu portait sur l'accompagnement psychosocial des enfants vulnérables en milieu d'accueil : enjeux et perspectives.

Cette soutenance a permis d'aborder les questions liées à la protection, au soutien psychologique et social et à l'accompagnement des enfants confrontés à des situations de vulnérabilité.

Une formation professionnelle qui dépasse les savoirs théoriques

La diversité des sept thèmes présentés au cours de cette première partie des soutenances démontre la pluralité des compétences développées dans les centres de formation professionnelle du Ndé.

De la mécatronique agricole à l'intelligence artificielle et la robotique, de l'hôtellerie-restauration à la gestion hôtelière, de l'esthétique cosmétique aux soins de santé à domicile, jusqu'à l'action humanitaire, les apprenants ont été invités à répondre à des problématiques concrètes de leurs secteurs respectifs.

Ces travaux montrent également que la formation professionnelle ne se limite plus à préparer les jeunes à occuper un poste. Elle cherche de plus en plus à développer leur capacité à concevoir des solutions, résoudre des problèmes, innover et entreprendre.

Une appréciation positive du savoir-faire des jeunes

Cette dynamique rejoint le constat formulé par Belmond Didier MBIANGOUP, D.D. Com/Ndé, dans ACTU DR/MINCOM OUEST / NDÉ.

Dans son compte rendu, le responsable de la communication départementale relève que les jeunes apprenants ont su faire valoir leur savoir-faire, certains allant jusqu'à impressionner le jury et le public par leur esprit de découverte et d'innovation.

Il cite notamment la réalisation d'un dispositif robotisé destiné à assister le personnel dans les opérations de restauration, comme illustration de la capacité des apprenants à développer des solutions technologiques appliquées aux réalités professionnelles.

Cette appréciation donne une portée particulière à la journée : derrière les diplômes et les certificats se trouvent des jeunes capables de transformer leurs connaissances en prototypes, projets et solutions pratiques.

Les soutenances couplées à une mini-foire

La journée ne s'est pas limitée aux soutenances. Les travaux ont été couplés à une mini-foire-exposition des produits, réalisations et oeuvres des centres de formation concernés.

Cette initiative a permis de donner une dimension concrète à la formation professionnelle, en offrant aux visiteurs l'occasion de découvrir les savoir-faire développés par les apprenants.

La mini-foire a également constitué un espace de valorisation de la créativité et du potentiel entrepreneurial des jeunes, en rapprochant davantage les centres de formation, les professionnels, les autorités et le public.

La compétence au service de l'emploi et du développement

À travers cette journée, la Délégation départementale du MINEFOP du Ndé a mis en lumière une formation professionnelle orientée vers quatre grands enjeux : la compétence, l'innovation, l'employabilité et l'entrepreneuriat.

La présence des autorités administratives et des membres des différents jurys a, par ailleurs, renforcé la portée institutionnelle de cette première partie des soutenances.

Le jeudi 6 août 2026 aura ainsi constitué un temps fort pour les apprenants concernés, appelés à franchir une étape déterminante vers l'obtention de leur CQP ou DQP.

Plus largement, ces soutenances auront permis de montrer que les centres de formation professionnelle peuvent constituer de véritables espaces d'expérimentation où les jeunes acquièrent non seulement des compétences métiers, mais développent également leur capacité à innover, créer et répondre aux besoins de la société.

De la transformation agroalimentaire à la robotique, de l'hôtellerie à la santé, de l'esthétique à l'action humanitaire, les sept thèmes soutenus le 6 août 2026 témoignent d'une même ambition : faire de la compétence professionnelle un levier concret d'emploi, d'entrepreneuriat et de développement dans le département du Ndé.