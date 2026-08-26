Ile Maurice: Des dispositifs d'appui présentés à Goodlands

26 Août 2026
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

Mieux faire connaître les dispositifs d'accompagnement et encourager l'émergence de nouveaux projets. C'est l'objectif d'une rencontre consacrée à l'entrepreneuriat, tenue le 22 août au Farmers Service Centre de Goodlands, à l'intention des entrepreneurs du Nord.

Les participants ont pu découvrir les facilités et incitations destinées aux petites et moyennes entreprises (PME), tout en échangeant avec les acteurs concernés sur les possibilités et les difficultés liées au développement d'une activité.

Par ailleurs, le ministre de l'Éducation et des ressources humaines, Mahend Gungapersad, a appelé les entrepreneurs à tirer davantage parti des dispositifs proposés par SME Mauritius Ltd. Il a également encouragé les femmes à développer leurs projets afin de renforcer leur autonomie économique.

De son côté, le député Nitish Beejan a insisté sur la diversification de la production locale, encourageant les PME à miser sur des produits à valeur ajoutée et à élargir leur gamme. Le député Rameshwar Etwareea a, pour sa part, invité les aspirants entrepreneurs à se lancer dans l'activité économique.

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Selon le CEO de SME Mauritius Ltd, Ravin Rampersad, l'organisme intervient à différentes étapes du parcours entrepreneurial, de la création au développement des entreprises, à travers des conseils et des facilités adaptés à leurs besoins.

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