Afrique: L'Île-aux-Cerfs brille en Afrique, le pays mise sur sa préservation pour l'avenir

Maurice confirme son statut de destination balnéaire de premier plan. Dans la récente mise à jour des pages Tripadvisor consacrées aux plages les mieux notées par les voyageurs, l'Île-aux-Cerfs conserve sa quatrième place parmi les plus belles plages d'Afrique, tandis que Le Morne (huitième) et Belle Mare (dixième) complètent un trio qui place l'île au même niveau que les Seychelles en nombre de plages présentes dans le Top 10 continental.

Cette reconnaissance, fondée sur des avis publiés par des millions d'utilisateurs de la plateforme, témoigne de l'attrait intact du littoral mauricien. Mais derrière ces paysages de carte postale se cache un défi de taille : préserver des écosystèmes fragiles, tout en accueillant, chaque année, plusieurs centaines de milliers de visiteurs.

L'Île-aux-Cerfs illustre parfaitement cet équilibre délicat. Véritable vitrine touristique de Maurice, le site attire une clientèle locale et internationale séduite par son lagon, ses plages de sable blanc, ses excursions en bateau et ses nombreuses activités nautiques. Cette fréquentation soutenue génère une activité économique importante, mais exerce également une pression croissante sur un environnement marin particulièrement sensible.

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Située au coeur du lagon de l'Est, l'île est directement liée à la Trou-d'Eau Douce Fishing Reserve, classée Marine Protected Area depuis l'an 2000. Sur près de 574 hectares s'étendent des mangroves, des herbiers marins, des zones humides et des habitats côtiers qui jouent un rôle essentiel dans la biodiversité et la résilience du littoral mauricien.

C'est dans cette optique que Riveo, à travers sa filiale Loisirs Des Îles Ltd (LDI), a lancé un ambitieux programme de régénération durable. L'objectif n'est pas de transformer l'Île-aux-Cerfs en sanctuaire fermé au public, mais de mieux organiser son développement afin que tourisme et conservation puissent coexister.

Le projet s'articule autour de cinq priorités : protéger le patrimoine naturel, améliorer l'accueil des visiteurs, structurer les activités commerciales et nautiques, renforcer la gouvernance environnementale et garantir un financement durable des actions de conservation. L'une des mesures phares prévoit la création progressive d'un Eco-Park sur une partie de l'îlot Mangénie, avec la restauration d'habitats naturels, la protection du littoral et des mangroves ainsi que des initiatives destinées à favoriser la biodiversité.

Un écomusée devrait également voir le jour afin de faire découvrir aux Mauriciens et aux touristes la richesse écologique du lagon de l'Est. Les infrastructures d'accueil seront modernisées, tandis que les opérateurs titulaires des licences - restaurateurs, prestataires nautiques ou transporteurs maritimes - continueront d'exercer leurs activités dans un cadre plus structuré, avec des espaces dédiés et des équipements adaptés.

Cette démarche intervient à un moment où la visibilité internationale de l'Île-aux-Cerfs est plus forte que jamais. En demeurant l'une des plages les plus appréciées d'Afrique sur Tripadvisor, elle confirme que l'excellence touristique ne se mesure plus uniquement à la beauté des paysages, mais aussi à la capacité d'un territoire à protéger les trésors naturels qui font sa renommée. Pour Maurice, l'avenir du tourisme passe désormais autant par la préservation de son lagon que par l'émerveillement de ceux qui viennent le découvrir.