Ile Maurice: «Attentat» - Bilygane, le «Police Band» et les mots comme arme

Le 12 septembre prochain, Bilygane, de son vrai nom Ludovic Louis, montera sur la scène du J&J Auditorium, à Phoenix, pour dévoiler son nouvel album Attentat.

Ce soir dans Nou Lar Nou Lamizik, l'artiste revient sur les messages forts derrière ce projet, notamment son combat contre la drogue, un fléau qu'il aborde à travers ses textes.

Issu des Dockers Flat, à Baie-du-Tombeau, Bilygane partage une partie de son parcours personnel et explique comment certaines rencontres lui ont permis de ne pas basculer.

«Mo ti kapav inn tomb dan ladrog mwa osi. Me ena bann dimounn kinn trap mo lame.»

Pour lui, derrière le problème de la drogue se cache aussi une autre réalité : celle de la misère sociale et du manque d'opportunités pour certains jeunes.

Avec Attentat, Bilygane veut provoquer une réflexion à travers la musique, en utilisant les mots comme une arme pour dénoncer, sensibiliser et raconter les réalités de la société mauricienne.

La soirée sera aussi marquée par la présence de la Police Band sur scène. Bilygane en profite pour lancer un appel au rapprochement avec les forces de l'ordre : «Mo anvi nou rekomans aprann viv ansam, sakenn res korek ar lapolis dan so rezion. Tou pou soup net. Pa tou lapolis ki pouri.»