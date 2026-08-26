Afrique du Nord: Bourses d'études Algérie-Maroc 2026-2027 - La liste des étudiants tunisiens sélectionnés dévoilée

Le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a publié, ce mercredi sur son site officiel, la liste préliminaire des étudiants tunisiens sélectionnés pour poursuivre leurs études dans les universités algériennes et marocaines. Ces admissions s'inscrivent dans le cadre des programmes de mobilité étudiante entre la Tunisie et ses deux voisins maghrébins pour l'année universitaire 2026/2027.

Dans son communiqué, le ministère a invité les candidats retenus à prendre part à une réunion d'information programmée le vendredi 28 août 2026 à la Cité des Sciences de Tunis, dès 9 h 30. L'institution précise que la publication de ces résultats initiaux vaut convocation officielle pour l'ensemble des bénéficiaires.

Chaque étudiant admis devra impérativement se présenter muni de deux copies papier et numérique de son diplôme du baccalauréat, de son relevé de notes, ainsi que de son passeport ou de sa carte d'identité nationale.