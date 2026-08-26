Tunisie: Korba - Des habitants bloquent une route pour protester contre les coupures d'eau

Des habitants de la région de Qobbet Lagha, relevant de la délégation de Korba, dans le gouvernorat de Nabeul, ont organisé mercredi un mouvement de protestation et bloqué la route régionale n°44 reliant Korba à Tunis, pour dénoncer les perturbations persistantes de l'approvisionnement en eau potable.

Cette mobilisation intervient alors que la région connaît, depuis près de 15 jours, une interruption de l'approvisionnement en eau, particulièrement dans les zones situées en hauteur, où vivent quelque 250 familles.

Dans une déclaration à Diwan FM, Badiâ Bel Amri, membre du conseil local et président du groupement hydraulique de la localité de Boujridah, a fait état d'un climat de tension parmi les habitants, en raison des perturbations de l'approvisionnement en eau.

Selon la même source, les coupures d'électricité ont notamment entraîné l'arrêt du système de pompage, aggravant ainsi les difficultés d'approvisionnement, dans un contexte marqué par la hausse des températures.

Les habitants appellent les autorités compétentes à intervenir rapidement afin de trouver une solution durable à cette situation. Ils réclament notamment leur raccordement au réseau national de distribution d'eau potable de la SONEDE.