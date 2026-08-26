Afrique: Mondial 2027 - Les Léopards basketball au complet à Dakar avant trois matches décisifs

Les Léopards basketball de la RDC sont au complet à Dakar, au Sénégal, avant le début de la quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2027. Les 14 joueurs convoqués ont pris part mardi 25 août à une séance d'entraînement au Dakar Arena.

Jonathan Kasibabu rejoint le groupe

Jonathan Kasibabu est le dernier joueur à avoir rejoint la sélection congolaise. Son expérience vient renforcer un groupe déjà à pied d'oeuvre, notamment avec l'ailier Shekinah Munanga, sous la direction du sélectionneur Gaëtan Douet.

La sélection poursuit sa préparation à Dakar avant d'aborder trois rencontres importantes dans le groupe F.

Les Léopards débuteront cette quatrième fenêtre jeudi 27 août face à l'Angola. Ils affronteront ensuite le Mali le 29 août, avant de terminer cette série contre l'Égypte le 30 août.

Ces trois rencontres constituent une étape importante pour la RDC dans sa course à la qualification pour la Coupe du monde 2027, prévue au Qatar.