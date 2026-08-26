Congo-Kinshasa: Engouement des Kinois pour le Train urbain

26 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Huit jours après la reprise du trafic du Train Urbain, intervenue le 19 août 2026, les habitants du district de la Tshangu se réjouissent de pouvoir emprunter régulièrement ce moyen de transport qui leur permet de rejoindre plus rapidement le centre-ville de Kinshasa.

Ce mercredi, ils étaient très nombreux à effectuer le trajet entre la commune de Masina et la Gare Centrale de la Gombe, un parcours désormais réduit à 1h15.

Forte affluence et manque de places

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Face à l'engouement, le train peine à transporter tous les voyageurs. De nombreux passagers n'ont pas trouvé de place à bord, toutes les voitures étant bondées. Même en première classe, où le billet coûte 4 000 francs congolais, plusieurs voyageurs ont dû rester debout. Dans les six autres voitures, accessibles au tarif de 2 000 francs congolais, l'affluence était tout aussi importante.

Les habitants de la Tshangu réclament donc une augmentation du nombre de rotations afin de répondre à la demande croissante.

Le chef de train de l'ONATRA, Santos Nguizani, affirme comprendre les préoccupations des voyageurs, mais précise que l'entreprise doit encore régler plusieurs préalables techniques et organisationnels avant de pouvoir répondre pleinement aux attentes.

Avec la reprise du trafic ferroviaire urbain, les passagers doivent désormais faire preuve de ponctualité : le train quitte ses stations à l'heure prévue et n'attend aucun retardataire.

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