Afrique: Hydrocarbures - L'Appo lance une plateforme pour ouvrir davantage de marchés aux entreprises africaines

La nouvelle plateforme numérique de l'Organisation des producteurs de pétrole africains (Appo), lancée le 26 août à Brazzaville, vise à mieux connecter les entreprises africaines aux marchés, aux projets et aux opportunités d'affaires dans le secteur des hydrocarbures.

La plateforme de l'Appo dédiée au contenu local ambitionne de renforcer les capacités industrielles du continent, de promouvoir le partage d'expériences et de faciliter l'accès des entreprises locales aux marchés. Au siège de l'organisation panafricaine, à Brazzaville, son secrétaire général, Farid Ghezali, a présenté la plateforme comme un outil au service de la souveraineté industrielle du continent. Celle-ci permettra notamment de cartographier les compétences, de répertorier les capacités industrielles et les fournisseurs locaux, ainsi que de compiler les bonnes pratiques en matière de contenu local.

D'après Farid Ghezali, l'objectif de cette initiative est de donner davantage de visibilité aux entreprises afin de faciliter leur mise en relation avec les projets, les investisseurs et les marchés à travers le continent. La plateforme Appo devrait également produire des effets concrets pour les entreprises. Elle doit faciliter la mise en relation entre porteurs de projets et fournisseurs locaux, réduire les délais et les coûts de recherche, améliorer la transparence grâce à la standardisation des informations, et favoriser la montée en compétence des Petites, moyennes entreprises et industries (PME et PMI) grâce à l'accès à des référentiels, des formations et des partenaires industriels. Elle pourra aussi fournir aux ministères, régulateurs et institutions financières, des données utiles à l'élaboration et à l'optimisation des politiques publiques de contenu local.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Farid Ghezali a invité les États membres, agences sectorielles, entreprises et organisations professionnelles à s'approprier cet outil. Il a ainsi appelé chaque pays à alimenter régulièrement la plateforme avec ses inventaires, ses catalogues, ses certificats de capacité et ses opportunités d'affaires. À terme, l'Appo envisage de mettre en place un bulletin continental d'appels d'offres dédié au contenu local, afin de permettre aux PME et PMI africaines d'accéder aux mêmes opportunités et de concourir sur des bases plus équitables.

Cette vision rejoint les attentes du secteur privé. S'exprimant au nom des entrepreneurs, le président de la Chambre de commerce de Brazzaville, Paul Obambi, a souligné le rôle déterminant des entreprises privées dans la création d'emplois et de richesses. Il a estimé que la plateforme constitue une opportunité pour les entreprises africaines d'élargir leur champ d'action au-delà des marchés nationaux et de mieux participer aux appels d'offres et consultations dans le secteur des hydrocarbures.

Pour le secteur privé congolais, cette dynamique devrait également contribuer au renforcement du partenariat public-privé. Paul Obambi a appelé les entreprises à jouer pleinement leur rôle dans l'alimentation de la base de données et dans l'utilisation de cet outil, estimant qu'une participation active du secteur privé est indispensable pour faire de la plateforme un véritable moteur de développement économique.

Lançant officiellement la plateforme au nom du ministre des Hydrocarbures, la conseillère au contenu local, Georgia Andely, a rappelé que le contenu local ne devait pas être considéré comme une simple obligation réglementaire. Il doit, selon elle, se traduire par la progression des compétences nationales, le renforcement des entreprises locales, la création d'emplois qualifiés et une plus grande création de valeur dans les économies africaines. « Dans le secteur des hydrocarbures, les complémentarités entre les États membres de l'Appo peuvent contribuer à l'atteinte de ces objectifs. Nos pays disposent, en effet, de compétences, d'entreprises et de savoir-faire qui, mieux connus et davantage connectés entre eux, peuvent contribuer à renforcer nos capacités nationales respectives », a estimé Georgia Andely.

Pour la République du Congo, le développement du contenu local constitue une priorité nationale, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. Le pays entend donc contribuer à cette initiative continentale, dont le succès reposera sur la fiabilité et l'actualisation des informations ainsi que sur l'appropriation effective de la plateforme par les différents acteurs.