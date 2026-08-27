Afrique de l'Ouest: Parlement de l'AES - Les députés confédéraux posent les bases de fonctionnement

Le cadre de travail des députés confédéraux de l'AES est désormais défini. Réunis à Niamey, le mardi 25 août, les 45 députés confédéraux ont adopté le règlement intérieur des sessions confédérales et ont procédé à la mise en place de trois commissions autour desquelles s'organiseront leurs travaux.

Prévue par le protocole additionnel portant sur les Sessions confédérales des Parlements de l'AES, l'adoption du règlement intérieur fixe les règles d'organisation et de fonctionnement des Sessions confédérales. Une étape qui permet aux députés de disposer désormais d'un cadre précis pour conduire leur mission. Trois commissions ont été alors mises en place pour porter les différents dossiers des sessions.

Il s'agit de la Commission Défense et Sécurité et présidée par Moussa Ag Acharatoumane, la Commission Diplomatie présidée par Sié François d'Assise Coulibaly, tandis que la Commission Développement est conduite par Hadizatou Samna. Les sujets qui attendent ces commissions touchent directement aux préoccupations des populations. La Commission Défense et Sécurité examinera notamment la coopération policière et le renseignement. La Commission Diplomatie se penchera sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace AES.

La Commission Développement travaillera, quant à elle, sur la question du financement des médias, de la communication et de culture dans l'espace confédéral. Pour organiser la suite des travaux, la Conférence des Présidents qui réunit le Président des sessions confédérales, les deux vice-présidents et les présidents des commissions, s'est également réunie le mardi 25 août 2026. Elle a notamment préparé l'ouverture de la première session ordinaire des Sessions confédérales prévue le mercredi 26 août 2026.

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Les bases sont donc posées. Place désormais aux travaux. Les députés devront examiner les questions inscrites à l'ordre du jour et formuler des propositions à l'endroit du collège des chefs d'Etat de la Confédération. Ces propositions seront ensuite examinées par les trois Présidents. Avec le règlement intérieur adopté et les commissions désormais en place, les députés confédéraux peuvent maintenant se consacrer pleinement aux questions qui préoccupent les populations de l'espace AES.