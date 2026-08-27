Afrique de l'Ouest: Frontière Côte d'Ivoire-Mali - Les deux pays adoptent définitivement le tracé

À l'issue des travaux de la Commission technique mixte de matérialisation de la frontière Côte d'Ivoire-Mali tenus du 21 au 25 août 2026 à Bamako, au Mali, les deux parties prenantes ont adopté consensuellement le tracé définitif de leur frontière commune, ainsi que l'avant-projet de Traité de délimitation de cette frontière.

Les travaux de cette Commission mixte ont porté sur l'examen des résultats de la mission conjointe de reconnaissance technique réalisée dans la zone Pogo-Zégoua, du 12 au 19 avril 2026, sur un accord sur le tracé définitif de la frontière commune et sur le canevas de base devant guider les prochaines opérations de démarcation et d'abornement.

Au cours de cette rencontre, la quatrième du genre, à laquelle a pris part la délégation ivoirienne conduite par le secrétaire exécutif de la Commission nationale des Frontières de la Côte d'Ivoire (CNFCI), Diakalidia Konaté, les experts des deux pays ont également validé le schéma du canevas de base qui servira de référence pour les opérations futures de démarcation et d'installation des bornes frontalières.

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Diakalidia Konaté a salué cette étape qui constitue un tournant décisif dans le processus de clarification et de sécurisation de la frontière entre les deux États, tout en renforçant la coopération bilatérale, la stabilité des espaces frontaliers et la promotion d'une gouvernance concertée des frontières.

Pour les deux parties, la Côte d'Ivoire et le Mali avancent ainsi ensemble vers des frontières mieux définies, mieux gérées et davantage au service de la paix, de l'intégration et du développement des peuples frontaliers.

Les prochaines étapes porteront, notamment sur la signature du Traité de délimitation par les gouvernements ivoirien et malien, ainsi que sur la mise en place du canevas de base, prévues avant la fin de l'année 2026.