Sénégal: Rejet de la loi d'encadrement des Fonds spéciaux - Nouveau revers pour Ousmane Sonko...?

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Le Conseil constitutionnel sénégalais vient de rejeter la proposition de loi portant encadrement des Fonds spéciaux. C'est un nouveau revers pour le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, dans sa confrontation avec le Président de République, Bassirou Djakhar Diomaye Faye.

Dans sa décision rendue mardi 25 août 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevable la proposition de loi relative à l'encadrement des fonds spéciaux. Selon les éléments rapportés, les « Sages » ont estimé que la gestion des crédits spéciaux relève de la compétence exclusive du pouvoir exécutif et que le législateur ne peut lui imposer un contrôle sur ces fonds.

La saisine avait été introduite le 18 août par le Premier ministre sénégalais Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô. Le chef du gouvernement contestait la proposition portée par l'Assemblée nationale, estimant qu'elle empiétait sur un domaine réservé au pouvoir réglementaire. En saisissant les « Sages », il a donc défendu la position de l'exécutif face à une initiative parlementaire présentée comme une tentative d'imposer davantage de transparence sur les fonds spéciaux logés à la présidence de la République.

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Du côté du camp présidentiel, la décision est perçue comme une validation de la lecture défendue par l'exécutif. Les proches de Bassirou Diomaye Faye y voient un rappel des limites constitutionnelles du Parlement et un désaveu de l'offensive conduite par les députés de Pastef autour de la transparence des fonds spéciaux. Cette séquence conforte ainsi le parti présidentiel dans l'idée que l'encadrement de ces crédits ne peut se faire au prix d'un empiètement sur les prérogatives du pouvoir exécutif.

Dans la foulée, le débat s'est déplacé dans la sphère politique et sur les réseaux sociaux. Le groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes a dénoncé un « blocage » de la réforme, affirmant que le président Bassirou Diomaye Faye « tient ardemment à ses fonds politiques » et qu'il aurait activé « tous les instruments de blocage des réformes de rupture ». Les députés de Pastef assurent toutefois ne pas renoncer, promettant que les lois destinées à renforcer la transparence dans la gestion des deniers publics « verront le jour ».

En face, le camp présidentiel, notamment le parti Kiiraay, a répliqué en accusant Pastef de pratiquer une « transparence à géométrie variable ». Kiiraay a mis en cause Ousmane Sonko sur l'utilisation présumée du Compte Jamm destiné à la paix en Casamance, évoquant des dépenses qu'il juge insuffisamment justifiées. Le parti présidentiel soutient que la reddition des comptes ne doit être « ni une arme politique ni un slogan de meeting », mais une exigence permanente applicable à tous.