Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 août 2026

revue de presse

Le fils du président ougandais annonce sa candidature à la magistrature suprême pour 2031

Le chef de l'armée ougandaise, Muhoozi Kainerugaba, par ailleurs fils du président Yoweri Museveni au pouvoir depuis de longues années, a déclaré qu'il serait candidat à la présidence en 2031.

Kainerugaba, 52 ans, est pressenti depuis longtemps comme le successeur potentiel de son père vieillissant. Il est connu pour ses publications virulentes sur les réseaux sociaux, incluant des menaces de décapitation à l'encontre du principal chef de l'opposition, Bobi Wine.

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Il a joué un rôle clé dans la réélection de son père lors du dernier scrutin en janvier, en ordonnant une répression contre les opposants et en coupant l'accès à Internet. [Source zonebourse.com]

Soudan : L'UA et Londres appellent à la fin des hostilités

Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, et la ministre d'État britannique au Développement international, Kirsty McNeill, ont appelé à une cessation immédiate des hostilités au Soudan, réaffirmant qu'aucune solution militaire ne pouvait mettre fin au conflit.

Les deux responsables se sont rencontrés mercredi à Addis-Abeba pour échanger sur les priorités de développement régional, les relations entre l'UA et le Royaume-Uni ainsi que les préparatifs du prochain dialogue de haut niveau entre les deux parties, prévu en novembre.

Au cœur des discussions, la situation au Soudan a fait l'objet d'une attention particulière. Mahmoud Ali Youssouf et Kirsty McNeill ont insisté sur la nécessité d'un arrêt immédiat des combats et d'un plein respect du droit international humanitaire par toutes les parties au conflit. [Source Apanews]

Maroc : Les données de 70 000 agents de la police et du renseignement publiées après une nouvelle cyberattaque

Revendiquée par le groupe de hackers Jabaroot qui se présente comme un soutien d'Alger, la fuite, jugée au moins en partie authentique par d'ex-membres du renseignement du royaume, est un « cadeau » fait à l'Europe après la crise migratoire de Ceuta à la fin du mois de juillet, affirment les pirates. Ces derniers accusent des responsables sécuritaires marocains d'avoir facilité le passage vers l'enclave de milliers de migrants, ce qui n'a pas été prouvé jusqu'à présent.

Déclarant avoir agi pour dénoncer l'implication de hauts responsables sécuritaires dans la crise migratoire de Ceuta à la fin du mois de juillet - ce qui n'a pas été prouvé à ce stade -, le groupe de hackers baptisé Jabaroot a affirmé, lundi 24 août, avoir rendu public les données personnelles de 70 000 agents des services de sécurité et du renseignement du Maroc. [Source RFI]

Les enlèvements au Nigeria ont entraîné le paiement de près de 5 millions d'euros de rançon en un an

Au moins 7 825 personnes ont été kidnappées entre juillet 2025 et juin 2026, selon le cabinet SBM Intelligence, à Lagos, pour qui « l'enlèvement de masse est désormais la pratique dominante » des groupes djihadistes et des bandes criminelles.

Les enlèvements sont devenus une source essentielle de revenu pour les groupes criminels du Nigeria, en particulier pour les djihadistes et les gangs armés de « bandits ».

Selon un rapport publié mercredi 26 août par le cabinet de conseil SBM Intelligence, dont le siège est à Lagos, quelque 7,78 milliards de nairas (5 millions d'euros environ) de rançon ont été versés à ces groupes entre juillet 2025 et juin 2026, soit plus du triple des 2,56 milliards de nairas payés sur la même période de l'année précédente. [Source Le Monde Afrique]

Violences xénophobes : Le Ghana dit non aux 1,8 million de dollars proposés par le sud-africain MTN

Le gouvernement ghanéen a décliné une offre de 20 millions de GH¢ (1,8 million de dollars) proposée par MTN Ghana pour soutenir les ressortissants touchés par les récentes violences xénophobes en Afrique du Sud. Accra affirme disposer des ressources nécessaires au financement des évacuations et à l'accompagnement des personnes rapatriées. Le coût total de l'opération sera rendu public une fois le dispositif achevé.

Le ministère ghanéen des Affaires étrangères a confirmé mercredi 26 août avoir refusé la contribution financière proposée par MTN Ghana. L'offre avait été évoquée publiquement après des déclarations attribuées au président du conseil d'administration de l'entreprise, Ishmael Yamson. Accra salue l'initiative du groupe mais estime ne pas avoir besoin de ce financement. [Source LSI Africa]

Parlement : Quatre avenants de contrats pétroliers adoptés au Congo Brazzaville

Les députés et les sénateurs ont respectivement adopté, les 25 et 26 août à Brazzaville, quatre avenants portant approbation des accords de partage de production entre la République du Congo et des partenaires contractuels, notamment des sociétés chinoises.

Les deux premières lois votées portent sur l'approbation des avenants n°1, relatifs aux permis Nanga II bis et Nanga IV, signés le 23 novembre 2023, entre la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), et la société Dingheng Mining Co. Ltd. Les deux autres concernent l'approbation de l'avenant n°1, relatif au contrat de partage de production du permis Nanga V, ainsi que celui relatif au permis Marine XXIX-A, signé le 25 avril 2025, entre la République du Congo, la SNPC et la société Oriental Energy SAU. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Moscou veut renforcer sa coopération avec l'Afrique

La 3e édition du forum international de coopération Russie-Afrique s'est ouverte mercredi à Novossibirsk, troisième plus grande ville de Russie, nichée en Sibérie occidentale.

Le Togo y prend part avec une délégation conduite par le ministre de l'Éducation nationale, Mama Omorou, aux côtés d'une vingtaine de pays africains, parmi lesquels la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, la Namibie, le Sénégal, le Ghana et le Niger.

Initié par l'Organisation publique russe « Centre national de diplomatie publique », ce forum ambitionne de dépasser le cadre d'une simple coopération diplomatique. [Source Togonews]

Madagascar : Refondation - Timing serré pour les échéances électorales

Le calendrier de la concertation nationale risque de serrer les délais de la Refondation. Les résolutions ne sont attendues qu'après mai 2027, alors qu'une première échéance électorale devrait se tenir entre mai et juillet.

Un casse-tête. Les techniciens électoraux et certains juristes commencent à cogiter sur la formule idoine pour tenir les délais impartis dans le chronogramme inscrit dans le document intitulé Programme de la Refondation de la République.

Le chronogramme de la concertation nationale, confectionné par le Conseil oecuménique des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM), prévoit la publication des résolutions de la concertation nationale après mai 2027. Un calendrier qui pourrait réduire considérablement la marge de manoeuvre pour respecter les échéances électorales annoncées dans le Programme de la Refondation de la République.

Mondial de basket 2027 : L'Afrique entre dans le dur à Dakar et Radès

Du 27 au 30 août, douze sélections vont disputer dix-huit rencontres à Dakar et Radès pour tenter de se rapprocher des cinq billets attribués à l'Afrique. Sénégal, Côte d'Ivoire et Mali abordent cette quatrième fenêtre en position de force, tandis que la Tunisie, le Cameroun, le Nigeria ou encore l'Angola n'ont pratiquement plus le droit à l'erreur.

Après trois premières fenêtres destinées à effectuer un premier écrémage, les éliminatoires africaines de la Coupe du monde 2027 entrent jeudi 27 août dans leur deuxième tour. Les douze équipes encore en course sont désormais réparties dans deux groupes de six et, détail essentiel, elles conservent les résultats obtenus lors du premier tour contre les adversaires également qualifiés. [Source Afrik.com]

Algérie : Au moins 12 morts dans des incendies de forêt dans le nord-est

Au moins 12 personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées mercredi 26 août lors d'incendies de forêts dans le nord-est de l'Algérie où des dizaines de personnes ont dû être évacuées face à la progression des feux jusque dans des zones résidentielles, selon le ministère de l'Intérieur et la Protection civile.

Auparavant des médias locaux avaient annoncé deux morts et des blessés en nombre imprécisé dans la région de Béjaïa, à environ 300 km à l'est d'Alger sur le littoral. La Protection civile avait indiqué que plusieurs familles avaient été évacuées dans la préfecture voisine de Jijel.

Le ministre de l'Intérieur, Saïd Sayoud, a précisé à la télévision nationale que "cinq décès ont été enregistrés dans la wilaya (préfecture) de Jijel, quatre dans la wilaya de Béjaïa et trois dans la wilaya de Tizi Ouzou". [Source Africa Radio]