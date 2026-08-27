Tunisie: Le président Saïed révèle - Les coupures d'eau et d'électricité, des actes de sabotage planifiés

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, mercredi, au palais de Carthage, une réunion à laquelle ont pris part la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, le ministre de l'Équipement et de l'habitat, chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Salah Zouari et le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh.

La réunion s'est déroulée également en présence des PDG de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) et de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE).

D'emblée, le chef de l'État a abordé le phénomène des coupures d'eau et d'électricité qui frappent actuellement plusieurs régions du pays, soulignant suivre la situation en continu et saluant les efforts déployés par les agents de ces deux entreprises, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

Il a dans ce contexte refusé de considérer la récurrence des incidents survenus récemment dans plusieurs secteurs et régions comme étant de "simples faits isolés".

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Il a à ce propos révélé que les enquêtes ont établi que les coupures d'eau et d'électricité dans de plusieurs régions du pays n'étaient pas le résultat de "pannes ordinaires", mais plutôt "d'actes de sabotage délibérément planifiés" dans le dessein d'attiser les tensions, de propager mensonges et rumeurs, et de priver les citoyens de leur droit à accéder aux services les plus élémentaires.

Par ailleurs, le chef de l'État a affirmé que "les ennemis de la patrie et leurs alliés sont désormais démasqués", soulignant que que tant que le front intérieur demeure compact et que la conscience citoyenne reste élevée malgré toutes les tentatives de déstabilisation, "ces plans criminels seront voués à l'échec, quelle qu'en soit l'origine".

Tout en rappelant que "le peuple tunisien n'a plus besoin aujourd'hui de "simples communiqués" mais plutôt "d'actes", le chef de l'Etat a estimé qu'il y a des moments dans la vie des nations et des peuples où il est plus que jamais nécessaire de faire le tri.

Ces moments, a-t-il conclu, sont décisifs et "fondateurs d'une histoire nouvelle".