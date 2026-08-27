Nigeria: Le président Tinubu ordonne une opération de sauvetage après les attaques dans l'État du Niger

Au Nigeria, le président Bola Ahmed Tinubu s'est engagé mardi 25 août à poursuivre les auteurs des attaques « barbares » menées contre quatre villages de l'État du Niger vendredi dernier. Le nombre de victimes reste à confirmer alors que les assaillants ont publié une vidéo d'habitants captifs. Le président a ordonné une opération de sauvetage.

« Ceux qui ont perpétré cette lâche attaque ne resteront pas impunis », a promis le chef de l'État nigérian Bola Ahmed Tinubu mardi 25 août, quelques jours après que des dizaines de personnes ont été tuées et enlevées dans des attaques sur des villages dans l'État du Niger.

La police, l'armée et plusieurs agences de sécurité ont été mobilisées pour retrouver les personnes kidnappées, rapporte notre correspondante à Lagos, Harmony Pondy Nyaga.

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« J'ai ordonné aux forces armées, à la police nigériane, au Département des services d'État et à tous les services de sécurité et de renseignement concernés de lancer immédiatement une opération de sauvetage coordonnée en faveur des victimes du récent enlèvement de masse survenu dans l'État de Niger », a déclaré le chef de l'État dans un communiqué diffusé sur X.

Le bilan exact des attaques toujours inconnu

Le bilan de ces attaques menées en simultanées dans plusieurs localités de la zone de gouvernement local de Borgu n'a pas été confirmé par les autorités. Mais depuis plusieurs jours, circule sur les réseaux sociaux une vidéo montrant plusieurs dizaines voire centaines de personnes - des hommes, des femmes et des enfants - assis dans la forêt.

L'auteur des images affirme en haoussa : « Voici vos proches.... Nous les avons capturés par la grâce d'Allah ». Un habitant du village de Dekara, Ibrahim Abubakar, confirme à Reuters y avoir identifié 13 personnes.

Les assaillants, selon les témoignages de certains habitants, sont présumés appartenir au groupe Lakurawa, une milice d'autodéfense que certains chercheurs associent à l'État islamique au Sahel.

Plusieurs groupes jihadistes s'affrontent dans cette région du lac de Kainji à proximité des frontières du Bénin et du Niger pour le contrôle d'un axe qui permet le transit d'armes

Les communautés, souvent localisées dans lieux difficiles d'accès pour les forces de sécurité, elles sont victimes d'extorsion de fonds, et d'enlèvements contre rançon.