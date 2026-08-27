Madagascar: Une session extraordinaire de l'Assemblée nationale sans le projet de loi sur l'information publique

27 Août 2026
Radio France Internationale
Par Aurélie Kouman

À Madagascar, l'Assemblée nationale a ouvert le 25 août 2026 sa session extraordinaire. Sept projets de loi sont au programme. Mais un texte manque à l'appel : la loi sur l'accès à l'information publique.

Ce projet de loi doit garantir aux citoyens le droit d'accéder aux documents et informations détenus par l'administration de Madagascar. Il est réclamé depuis 20 ans par la société civile, qui y voit un outil pour renforcer la transparence et lutter contre la corruption.

À l'issue des travaux de commission de la dernière session, les députés avaient pourtant promis de le réinscrire à l'ordre du jour de cette session extraordinaire.

« Nous regrettons que le projet de loi soit de nouveau ignoré »

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Un engagement resté lettre morte, alors même que des séances de travail avaient eu lieu entre-temps entre parlementaires, techniciens du ministère et société civile, pour améliorer deux points sensibles du texte : l'encadrement des huis clos et l'accès aux informations de l'Assemblée nationale elle-même, comme l'explique Mamelasoa Ramiarinarivo, directeur exécutif de l'ONG Ilontsera : « Nous sommes étonnés de ne pas voir inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée extraordinaire l'examen de ce projet de loi. Nous n'en savons pas exactement les raisons. Nous regrettons que le projet de loi soit de nouveau ignoré. Surtout que d'autres lois tout aussi importantes, comme la loi sur la cybercriminalité ou la loi sur la communication numérique, sont examinées en ce moment même. »

Le travail engagé entre parlementaires et société civile avait posé les bases d'un texte consolidé. L'ONG Ilontsera attend désormais un calendrier pour son examen en plénière.

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