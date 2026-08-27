Togo: Mines - Les paiements extractifs multipliés par six en 2023

Les entreprises du secteur minier ont déclaré 124,25 milliards de Fcfaen 2023, contre 19 milliards l'année précédente, selon des chiffres publiés mercredi par le ministère des Mines.

Une large part de ce montant correspond à des opérations de compensation entre la Société Nouvelle des Phosphates du Togo (SNPT) et l'État, sans qu'aucun mouvement de trésorerie n'ait eu lieu.

Trois administrations se sont partagé l'essentiel de la collecte : la Direction générale des mines et de la géologie, le Commissariat des impôts et le Commissariat des douanes. Sur le terrain, la SNPT et Scantogo Mines demeurent les deux principaux contributeurs, concentrant à elles seules la quasi-totalité des recettes du secteur.

Malgré cette progression notable, la contribution globale du secteur au PIB national reste modeste, oscillant entre 1 % et 1,5 % ces dernières années.

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Le ministère rappelle que les activités minières couvrent notamment l'exploitation des phosphates, du calcaire, des matériaux de carrière, des argiles, de la dolomie et des pierres ornementales.

Selon les autorités, ces recettes publiques restent par nature fluctuantes d'une année à l'autre, en fonction notamment des dividendes versés par les entreprises, des opérations financières et de l'évolution des conditions de marché.